Liverpool vypadol v 4. kole Pohára FA s West Bromom

Peterborough United - Leicester City 1:5 (0:3)

Góly: 58. Hughes - 9. a 87. Diabate, 12. a 29. Iheanacho, 90.+2 Ndidi



Huddersfield Town - Birmingham City 1:1 (1:0)

Góly: 21. Mounie - 54. Jutkiewicz



Notts County - Swansea City 1:1 (0:1)

Góly: 62. Stead - 45. Narsingh



Milton Keynes Dons - Coventry City 0:1 (0:0)

Gól: 64. Biamou



FC Millwall - FC Rochdale 2:2 (1:1)

Góly: 17. Wallace (z 11m), 90. Thompson - 32. Henderson, 53. Done



FC Southampton - FC Watford 1:0 (1:0)

Gól: 4. Stephens



FC Middlesbrough - Brighton & Hove Albion 0:1 (0:0)

Gól: 90. Murray



Wigan Athletic - West Ham United 2:0 (1:0)

Góly: 7. a 62. Grigg (druhý z 11m), ČK: 49. Masuaku (West Ham)



Hull City - Nottingham Forest 2:1 (2:0)

Góly: 18. Bpwen, 40. Dicko - 88. Vellios



Sheffield United - Preston North End 1:0 (0:0)

Gól: 80. Sharp (z 11m)



Newport County AFC - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0)

Góly: 38. Amond - 82. Kane



Liverpool - West Bromwich Albion 2:3 (1:3)

Góly: 5. Firmino, 78. Salah - 7. a 11. Rodriguez, 45.+2 Matip (vl.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. januára (TASR) - Líder tretej anglickej ligy Wigan vyradil v sobotňajšom zápase 4. kola Pohára FA na vlastnom štadióne futbalistov prvoligového West Hamu United, keď ho zdolal 2:0. Hrdinom domácich sa stal dvojgólový strelec Will Grigg. "Kladivári" hrali takmer celý druhý polčas bez vylúčeného Arthura Masuaka, ktorý opľul súpera Nicka Powella. So súťažou sa rozlúčili aj hráči Liverpoolu, ktorí prehrali doma s West Bromwich Albionom 2:3.V súboji dvoch prvoligistov vyhral Southampton nad Watfordom 1:0. Do ďalších bojov postúpili aj Leicester City, Brighton, Hull City, Sheffield United a Coventry. Štyri zápasy sa skončili nerozhodným výsledkom a budú sa opakovať.Repríze sa prekvapujúco nevyhol ani Tottenham Hotspur, ktorý iba remizoval na pôde Newport County AFC zo štvrtej ligy 1:1. Domáci sa ujali vedenia v 38. minúte zásluhou Padraiga Amonda, remízu pre prvoligistu zachránil osem minút pred koncom kanonier Harry Kane.