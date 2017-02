Ljubičič predĺžil zmluvu s Dunajskou Stredou do leta 2019

Na snímke vpravo Marin Ljubičič v drese DAC. Foto: TASR/Edmund Örzsik Foto: TASR/Edmund Örzsik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 15. februára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista DAC Dunajská Streda a chorvátsky stredopoliar Marin Ljubičič sa dohodli na predĺžení spolupráce do 30. júna 2019. Pôvodná zmluva dvadsaťosemročného odchovanca Hajduku Split platila do konca aktuálnej sezóny. Klub o tom informoval na oficiálnom webe.Ljubičič profesionálnu kariéru začal v Hajduku Split, ligový debut si v jeho drese odkrútil už ako sedemnásťročný. Najvyššiu súťaž v rodnej krajine hral aj v NK Zadar, tri sezóny pôsobil v ukrajinskom prvoligovom SC Tavrija Simferopoľ. Do DAC prišiel v januári 2015, odvtedy nastúpil v 57 ligových stretnutiach, strelil tri góly. V aktuálnej sezóne má na zatiaľ konte 14 štartov v najvyššej súťaži. V priebehu zimnej prípravy nastupoval s kapitánskou páskou.vyhlásil športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.povedal Ljubičič.