LM: B. Bystrica bude v skupine so Salzburgom, Wolfsburgom a Tapparou

Na snímke hráči HC'05 iClinic Banská Bystrica oslavujú zisk historicky prvého majstrovského titulu v apríli 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Žreb hokejovej Ligy majstrov 2017/2018:



A-skupina: Tappara Tampere, Red Bull Salzburg, Grizzlys Wolfsburg, HC '05 iClinic Banská Bystrica



B-skupina: Kometa Brno, KalPa Kuopio, Malmö Redhawks, Stavanger Oilers



C-skupina: Viedeň Capitals, EV Zug, JYP Jyväskylä, Neman Grodno



D-skupina: HV71 Jönköping, Adler Mannheim, HC Oceláři Třinec, Esbjerg Energy



E-skupina: Växjö Lakers, HC Bílí Tygři Liberec, HC Davos, Cardiff Devils



F-skupina: SC Bern, TPS Turku, Mountfield Hradec Králové, Nottingham Panthers



G-skupina: Red Bull Mníchov, Brynäs IF, IFK Helsinki, Comarch Cracovia Krakov



H-skupina: Frölunda Göteborg, Zürich Lions, KAC Klagenfurt, Gap Rapaces





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 17. mája (TASR) - Hokejisti úradujúceho slovenského šampióna HC '05 iClinic Banská Bystrica sa v základnej A-skupine Ligy majstrov 2017/2018 stretnú s rakúskym Red Bull Salzburg, Grizzlys Wolfsburg z Nemecka a s fínskym tímom Tappara Tampere. Rozhodol o tom stredajší žreb v dejisku prebiehajúcich MS v kolínskej Lanxess Arene.Spolu 32 účastníkov súťaže rozdelil žreb do ôsmich štvorčlenných základných skupín. Najvyššie nasadili obhajcu titulu Frölundu Göteborg, v prvom koši sa ocitli aj majstri Fínska (Tappara Tampere), Švédska (HV 71), Švajčiarska (Bern), Česka (Kometa Brno), Nemecka (Red Bull Mníchov) a Rakúska (Viedeň Capitals), ktorých doplnilo švédske Växjö. Banskú Bystricu, ktorá zažije premiéru v elitnej súťaži, ťahali zo štvrtého výkonnostného koša. "Barani" sa tak s určitosťou nemohli stretnúť so Stavangerom, Grodnom, Esbjergom, Cardiffom, Gapom, Krakovom a Nottinghamom.Súťaž v novom formáte odštartuje úvodnými zápasmi 24. augusta, dianie v základných skupinách sa skončí 16. októbra. Do play off postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny, následná vyraďovacia časť sa bude hrať klasickým "pavúkovým" systémom. V play off sa bude hrať na dva víťazné zápasy, v prípade nerozhodného skóre určí postupujúceho v druhom súboji predĺženie.Nitra hladko prehrala s Vítkovicami (0:7 v, 0:5 d), Košice vyradil švajčiarsky Fribourg (1:1 d, 1:4 v). Vo finále triumfovala Frölunda nad Spartou Praha 4:3 po predĺžení.