LM: Do 3. predkola postúpili aj Partizan Belehrad a FK Astana

Liga majstrov 2017/2018 - odvetné stretnutie 2. predkola:



FK Astana - FK Spartaks Jurmala 1:1 (0:0)



Góly: 59. Twumasi - 72. Vardanjans



/prvý zápas 1:0, postúpila Astana/





Bratislava 18. júla (TASR) - Futbalisti kazašského FK Astana remizovali v utorňajšom odvetnom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018 na domácom trávniku s lotyšským FK Spartaks Jurmala 1:1 a po víťazstve 1:0 v prvom stretnutí postúpili do 3. predkola.Postup si vybojoval aj chorvátsky majster Rijeka, ktorý si po víťazstve 2:0 na domácom trávniku poradil aj v odvete a nad tímom z Walesu The New Saints zvíťazil v pomere 5:1.Alaškert Martuni - BATE Borisov 1:3 (1:2)Góly: 18. Nenadovič - 23. Gordejčuk, 35. Gordejčuk, 78. Volodjko. Rozhodovali: Peter Kráľovič - Miroslav Benko, Erik Weiss (všetci SR)/prvý zápas 1:1, postúpil Borisov/Vardar Skopje - Malmö FF 3:1 (0:1)Góly: 56. Grnčarov, 61. Barseghyan, 90.+1 Nikolov - 16. Rosenberg (z 11m)/prvý zápas 1:1, postúpil Vardar/FC Samtredia - FK Karabach Agdam 0:1 (0:1)Gól: 22. Guerrier/prvý zápas 0:5, postúpil Karabach/The New Saints - HNK Rijeka 1:5 (0:1)Góly: 69. Cieslewicz - 41. Matei, 54. a 79. Gavranovič, 61. Gorgon, 64. Ristovski/prvý zápas 0:2, postúpila Rijeka/Vikingur - FH Hafnarfjördur 0:2 (0:0)Góly: 79. Lennon (z 11m), 90.+1 Valdimarsson, ČK: 78. Olsen (Vikingur)/prvý zápas 1:1, postúpil Hafnarfjördur/Buducnosť Podgorica - Partizan Belehrad 0:0/prvý zápas 0:2, postúpil Partizan/UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o ďalší sumár.wr ny