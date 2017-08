LM: Hamšík: Aj v odvete sme dokázali, že sme skvelé mužstvo

Slovenský futbalista Marek Hamšík, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nice 23. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík si aj v sezóne 2017/2018 zahrá s Neapolom v skupinovej fáze Ligy majstrov. Taliansky tím zdolal v oboch zápasoch play off francúzsky OGC Nice 2:0 a vo štvrtok bude netrpezlivo čakať, akých súperov mu prisúdi žreb v monackom Monte Carle. Hamšík hral v odvete do 63. minúty a prihral na prvý gól Josemu Mariovi Callejonovi.povedal Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku.Pred žrebom nemá špeciálne želanie. "Ktoré mužstvá by som chcel v našej skupine? Uvidíme, ako dopadne žreb...Teraz sa chvíľku radujeme, no potom už budeme myslieť na nedeľu, na duel talianskej ligy proti Atalante Bergamo. Chceme ho zvládnuť," dodal 30-ročný stredopoliar. Kapitána "partenopei" zarmútila správa o zemetrasení na ostrove Ischia neďaleko Neapola, ktoré si vyžiadalo najmenej dvoch mŕtvych a 39 zranených.rý zasiahlo zemetrasenie. V mene mužstva by som rád vyjadril úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom obetí."Významný míľnik dosiahol v odvete v Nicw Lorenzo Insigne, ktorý strelil jubilejný 50. gól v drese Neapola. O jeho služby sa zaujíma viacero popredných európskych veľkoklubov vrátane Barcelony. "povedal Insigne pre uefa.com.Pochvalou na adresu rodáka z Neapola nešetril tréner SSC Maurizio Sarri.Sklamaním bol výkon talianskeho útočníka vo farbách Nice Maria Balotelliho. V prvom polčase bol neviditeľný a na začiatku druhého dejstva sa dostal do kontroverzie so štvrtým rozhodcom, ktorý ho nechcel pustiť na ihrisko. Francúzsky tím hral s desiatimi mužmi a následne inkasoval.priznal kouč Nice Lucien Favre.