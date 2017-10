LM: ManCity stačí na postup v Neapole bod

Hráč Manchesteru United Victor Lindelof (vpravo) skáče v súboji o loptu s Raúlom Jimenezom z Benficy Lisabon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

tabuľka:



1. Manchester United 3 3 0 0 8:1 9



2. FC Bazilej 3 2 0 1 7:3 6



3. CSKA Moskva 3 1 0 2 3:7 3



4. Benfica Lisabon 3 0 0 3 1:8 0



tabuľka:



1. Paríž St. Germain 3 3 0 0 12:0 9



2. Bayern Mníchov 3 2 0 1 6:3 6



3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 3:8 3



4. Anderlecht Brusel 3 0 0 3 0:10 0

tabuľka:



1. Chelsea Londýn 3 2 1 0 11:4 7



2. AS Rím 3 1 2 0 5:4 5



3. Atletico Madrid 3 0 2 1 1:2 2



4. Karabach Agdam 3 0 1 2 1:8 1

tabuľka:



1. FC Barcelona 3 3 0 0 7:1 9



2. Juventus Turín 3 2 0 1 4:4 6



3. Sporting Lisabon 3 1 0 2 4:5 3



4. Olympiakos Pireus 3 0 0 3 3:8 0



tabuľka:



1. FC Liverpool 3 1 2 0 10:3 5



2. Spartak Moskva 3 1 2 0 7:3 5



3. FC Sevilla 3 1 1 1 6:7 4



4. NK Maribor 3 0 1 2 1:11 1

tabuľka:



1. Manchester City 3 3 0 0 8:1 9



2. Šachtar Doneck 3 2 0 1 4:4 6



3. SSC Neapol 3 1 0 2 5:5 3



4. Feyenoord Rotterdam 3 0 0 3 2:9 0



tabuľka:



1. Besiktas Istanbul 3 3 0 0 7:2 9



2. RB Lipsko 3 1 1 1 4:5 4



3. FC Porto 3 1 0 2 6:6 3



4. AS Monaco 3 0 1 2 2:6 1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Jedenásť futbalových klubov pôjde do 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 s nádejou, že si dve kolá pred jej koncom zaistí vytúžené budúcoročné osemfinále. Medzi elitnú šestnástku súťaže sa už môžu dostať Manchester United, FC Bazilej, Paríž Saint-Germain, Bayern Mníchov, Chelsea Londýn, FC Barcelona, Juventus Turín, Manchester City, Beşiktaş Istanbul, Tottenham Hotspur aj obhajca Real Madrid.Záležať bude najmä na výsledkoch ostatných zápasov, ale všetko vo vlastných rukách majú napríklad Chelsea, ManCity, Besiktas, Spurs aj Real.Chelsea postúpi, ak vyhrá na Olympijskom štadióne v Ríme nad AS, Citizens stačí na postup remíza v Neapole. A účasť v osemfinále bude mať istú aj víťaz duel Tottenham - Real. Besiktas pôjde ďalej v prípade, ak doma zdolá Monaco. Môže aj remizovať, to však musí Lipsko vyhrať v Porte.Vo veľmi dobrých pozíciách sú aj Manchester United či PSG. Francúzsky vicemajster postúpi, ak doma podľa papierových predpokladov zdolá Anderlecht a Celtic nepokorí doma Bayern. Manchester United musí zdolať doma Benficu a čakať, aby CSKA Moskva nezískala body v Bazileji. Ten pôjde ďalej, ak vyhrá a súčasne "červení diabli" neprehrajú. Barcelonu pošle ďalej víťazstvo v Pireu, pričom Juventus nemôže prehrať na pôde Sportingu Lisabon. "Stará dáma" prenikne ďalej, ak dokáže vyhrať na pôde Sportingu a súčasne "Barca" neprehrá.Nemecký šampión z Mníchova sa naladil na duel B-skupiny na horúcej škótskej pôde výborne. V šlágri vyhral nad vicemajstrom z Lipska 2:0 a dostal sa na čelo tabuľky. Trénerovi Juppovi Heynckesovi trošku kazilo radosť zranenie poľského kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý do Glasgowa necestoval. Mužstvo trénera Brendana Rodgersa cez víkend v lige síce len doma remizovalo s Kilmarnockom 1:1, no vyrovnalo sto rokov starý klubový rekord 62 domácich zápasov bez prehry. Útočník domácich Leigh Griffiths sľubuje úplne iný Celtic ako ten, ktorý pred dvoma týždňami prehral v Mníchove 0:3.citoval ho portál BBC.PSG v tejto sezóne LM ešte nestratil ani bod a neinkasoval ani gól. V predchádzajúcom kole vyhral na pôde Anderlechtu hladko 4:0, ak to zverenci trénera Unaia Emeryho zopakujú, budú viac ako jednou nohou ďalej. V prípade, že Bayern v Celtic Parku zvíťazí, Francúzom bude na postup stačiť aj remíza.Barcelona má v D-skupine stopercentnú bilanciu. Na Olympiakos sa naladila výhrou v La Lige na pôde Bilbaa 2:0. Výber trénera Ernesta Valverdeho podržal dobrými zákrokmi brankár Marc Andre ter Stegen. Katalánci postúpia aj v prípade, že remizujú a Sporting prehrá. Juventus sa v Portugalsku bude spoliehať na aktuálnu formu argentínskeho útočníka Gonzala Higuaina. Ten cez víkend prispel dvoma gólmi k výhre 2:0 na pôde AC Miláno. Boli pre neho v Serii A už s poradovými číslami 100 a 101. Keďže v La Lige v drese Realu tiež pokoril métu sto gólov, je po Zlatanovi Ibrahimovičovi len druhým hráčom, ktorému sa čosi podobné podarilo v dvoch elitných kontinentálnych súťažiach.V stredu sa v E-skupine pokúsi Maribor zabudnúť na domácu vysokú prehru 0:7 s Liverpoolom. Na Anfield Road ho však nečaká nič ľahké a domáci zverenci nemeckého kouča Jürgena Kloppa budú veľkým favoritom. V druhom súboji skupiny sa Sevilla doma pokúsi oplatiť Spartaku Moskva vysokú prehru 1:5 z predchádzajúceho duelu v Rusku.Líder anglickej Premier League Manchester City je v F-skupine stopercentný a na postup potrebuje bod z Neapola. Mužstvo okolo kapitána Mareka Hamšíka, ktorý stále čaká na jeho 114. gól v drese "Partenopei", resp. vyrovnanie klubového rekordu Diega Maradonu, je zasa lídrom Serie A. Pred dvoma týždňami SSC prehral v Anglicku 1:2. Ak chcú zverenci Maurizia Sarriho miešať postupové karty, musia bodovať. Neapol v generálke doma zdolal Sassuolo 3:1.citoval Hamšíka jeho oficiálny web.Ďalším zo stredajších šlágrov bude duel vo Wembley v H-skupine medzi Spurs a Realom. Obaja plece pri pleci vedú tabuľku so 7 bodmi a skóre 7:2, v 3. kole sa na Santiago Bernabeu hralo 1:1. Ak bude mať zápas víťaza, ten má postup v suchu. Tottenham šetril v lige útočníka Harryho Kanea a prehral na Old Trafford s Manchestrom United 0:1.vyhlásil po súboji tréner Spurs Mauricio Pochettino. V druhom súboji skupiny hostí Borussia Dortmund cyperský APOEL. Ak BVB prehrá a v Londýne sa zrodí remíza, stratí bundesligista šancu na postup.utorok 31. októbra:20.45 FC Bazilej - CSKA Moskva /rozhoduje: Milorad Mažič (Srb.)/20.45 Manchester United - Benfica Lisabon /Gediminas Mažeika (Lit.)/20.45 Celtic Glasgow - Bayern Mníchov /Danny Makkelie (Hol.)/20.45 Paríž St. Germain - Anderlecht Brusel /David Fernández Borbalán (Šp.)/20.45 Atletico Madrid - Karabach Agdam /Deniz Aytekin (Nem.)/20.45 AS Rím - Chelsea Londýn /Jonas Eriksson (Švéd.)/20.45 Sporting Lisabon - Juventus Turín /Clément Turpin (Fr.)/20.45 Olympiakos Pireus - FC Barcelona /Anthony Taylor (Ang.)/E-skupina:20.45 FC Liverpool - NK Maribor20.45 FC Sevilla - Spartak Moskva20.45 Šachtar Doneck - Feyenoord Rotterdam /hrá sa v Charkove/20.45 SSC Neapol - Manchester City18.00 Besiktas Istanbul - AS Monaco20.45 FC Porto - RB Lipsko20.45 Borussia Dortmund - APOEL Nikózia20.45 Tottenham Hotspur - Real Madrid