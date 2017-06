LM: MŠK Žilina nastúpi v 2. predkole proti dánskemu majstrovi FC Kodaň

Na archívnej snímke víťazi Fortuna ligy 2016/2017 MŠK Žilina. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová





kalendár žrebov LM 2017/2018:



19. júna: žreb 1. a 2. predkola (Nyon)



14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)



4. augusta: žreb play off (Nyon)



24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)



11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)



16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)



13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)







zápasový kalendár LM 2017/2018:



27.-28. júna: 1. zápasy 1. predkola



4.-5. júla: odvety 1. predkola



11.-12. júla: 1. zápasy 2. predkola



18.-19. júla: odvety 2. predkola



25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola



1.-2. augusta: odvety 3. predkola



15.-16. augusta: 1. zápasy play off



22.-23. augusta: odvety play off



12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy



13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále



6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále



3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



10.-11. apríla: odvety štvrťfinále



24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále



1.-2. mája: odvety semifinále



26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)















Nyon 19. júna (TASR) - Futbalisti slovenského šampióna MŠK Žilina si v 2. predkole Ligy majstrov 2017/2018 zmerajú sily s dánskym majstrom FC Kodaň. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. Dvojzápas sa odohrá v termíne 11., resp. 12. júla a 18. alebo 19. júla, Žilina začne doma.Zverenci trénera Adriána Guľu figurovali pred žrebom medzi nenasadenými tímami. UEFA rozdelila pred samotným aktom žrebovania účastníkov do skupín a "šošoni" tak figurovali v druhej skupine, pričom sa mohli stretnúť ešte s kvintetom FC Kodaň, BATE Borisov, FK Astana, NK Rijeka, Šeriff Tiraspoľ a Hapoel Beer-Ševa.V Kodani pôsobí slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš, ktorý s klubom v uplynulej sezóne získal prestížne double.Sedemnásobný slovenský majster naposledy hral v pohárovej Európe v ročníku 2015/2016 a veľmi solídne. V Európskej lige UEFA vyradil severoírsky Glentoran, moldavskú Daciu Kišiňov a ukrajinský klub Vorskla Poltava. Až v play off bol nad sily slovenského klubu favorizovaný Athletic Bilbao, ktorý však Žilina doma zdolala 3:2 a vyradila ju až prehra 0:1 v Baskicku. Pred rokom zastupoval v Lige majstrov Slovensko AS Trenčín, v 2. predkole vyradil Olimpiju Ľubľana, v treťom ho zastavila Legia Varšava a v následnom play off EL ho vyradil Rapid Viedeň.