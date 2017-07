LM: MŠK Žilina sa v Kodani pokúsi o zázrak

Z Na snímke najlepší tréner sezóny Adrián Guľa z MŠK Žilina.





Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster MŠK Žilina je na pokraji vyradenia z prestížnej Ligy majstrov 2017/2018. Pred týždňom doma v prvom súboji 2. predkola prehral s dánskym šampiónom FC Kodaň 1:3. V stredu ho v kodanskej Telia Parken čaká odveta a pokúsi sa v nej o zázrak.Zverencov Adriána Guľu pod Dubňom zrazilo do kolien zbytočné vylúčenie stredopoliara Miroslava Káčera po druhej žltej karte za filmovanie. Udialo sa po hodine hry, dovtedy domáci viedli 1:0 gólom Nikolasa Špaleka. Potom však hostia, v drese ktorých odohral celý zápas slovenský reprezentant Ján Greguš, vďaka hetriku srbského útočníka Andriju Pavloviča duel otočili. Tréner kodanských "levov" Staale Solbakken priznal, že červená karta bola kľúčová, hoci po polčasovej zmene rozostavenia Dáni už neboli šikovnou hrou Žiliny tak zaskočení ako v prvom dejstve.Guľa určite do odvety nemôže počítať so suspendovaným Káčerom. Po zranení sa dáva do poriadku Jakub Holúbek, ktorý aj odletí s tímom do Dánska. Brankár Miloš Volešák je po artroskopii kolena, v prvom zápase ho nahradil Aleš Mandous a chýbať bude aj v odvete. K dispozícii nebude ani skúsený Viktor Pečovský, ktorý sa tiež po zranení ešte len zotavuje.Pred dvoma rokmi Žilina v Európskej lige UEFA bola na pokraji vyradenia s Poltavou, spasil ju vtedy zázračný gól Brazílčana Williama v poslednej minúte nadstavenia v odvete na Ukrajine. Aj teraz sa "šošoni" podľa Guľu pokúsia o zázrak:Náročnosť situácie si uvedomujú aj hráči, ale ani oni to ešte nehodili cez palubu. "Nie je to jednoduché, ale nemáme čo stratiť a určite tam ideme vyhrať," uviedol autor žilinského gólu v prvom súboji Špalek.Dáni v generálke na odvetu v prvom ligovom kole zaváhali, obhajca double remizoval doma s Aalborgom 1:1, keď gól inkasoval v nadstavenom čase.Odveta v Telia Parken má výkop o 19.30 h. Ako hlavný rozhodca ju povedie Belgičan Jonathan Lardot. Postupujúci si zahrá v 3. predkole s úspešným z dvojice Malmö FF - Vardar Skopje, v prvom zápase Švédi doma s Macedóncami remizovali 1:1.