LM: Neapol s Hamšíkom postúpil cez Nice do skupinovej fázy

Hráč Neapolu José Callejon (tretí zľava) oslavuje so spoluhráčmi gól do bránky Nice vo futbalovom zápase odvety play off Ligy majstrov OGC Nice - SSC Neapol na štadióne v Nice 22. augusta 2017. Slovák Marek Hamšík tretí sprava. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

LM 2017/2018 - play off - odvetné zápasy:



FC Astana - Celtic Glasgow 4:3 (1:1)



Góly: 26. Ajer (vlastný), 48. Mužikov, 49. a 69. Twumasi - 33. Sinclair, 80. Ntcham, 90. Griffiths



/prvý zápas 0:5, Celtic postúpil do skupinovej fázy/







OGC Nice - SSC Neapol 0:2 (0:0)



Góly: 48. Callejon, 89. Insigne



/Hamšík hral za Neapol do 63. minúty/



/prvý zápas 0:2, Neapol postúpil do skupinovej fázy/







NK Maribor - Hapoel Be'er Ševa 1:0 (1:0)



Gól: 15. Viler



/prvý zápas 1:2, Maribor postúpil do skupinovej fázy/







HNK Rijeka - Olympiakos Pireus 0:1 (0:1)



Gól: 25. Marin



/prvý zápas 1:2, Olympiakos postúpil do skupinovej fázy/







FC Sevilla - Basaksehir Istanbul 2:2 (0:1)



Góly: 52. Escudero, 75. Ben Yedder - 17. Elia, 83. Visca



/prvý zápas 2:1, Sevilla postúpila do skupinovej fázy/





Bratislava 23. augusta (TASR) - Taliansky futbalový tím SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom sa prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018. V utorňajšej odvete play off zvíťazil na pôde francúzskeho OGC Nice 2:0 vďaka Josemu Mariovi Callejonovi a Lorenzovi Insignemu, na prvý gól prihral Hamšík. Aj v prvom zápase triumfovali Neapolčania 2:0. Účasť medzi európskou "smotánkou" si zabezpečili aj Celtic Glasgow, FC Sevilla, Olympiakos Pireus a NK Maribor.Neapol v prvom polčase pri Azúrovom pobreží kontroval vývoj a mohol sa ujať vedenie zásluhou Driesa Mertensa, strelu Belgičana však Yoan Cardinale vyrazil. Hráči Nice boli pasívni a vpredu bezzubí, Wesley Sneijder i Mario Balotelli boli neviditeľní. V 48. minúte si Hamšík nabehol do voľného priestoru a jeho nezištnú prihrávku na vzdialenejšiu žrď zužitkoval Callejon. Krátko na to opečiatkoval Mertens konštrukciu. V 63. minúte vystriedal Hamšíka Poliak Piotr Zielinski. V závere domáci ožili, v 88. minúty však inkasovali druhý gól z kopačky Insigneho.Celtic síce prehral v odvete na pôde Astany 3:4, no v úvodnom dueli škótsky šampión deklasoval kazašský tím 5:0. Turecký Basaksehir Istanbul v prvom polčase súboja v Seville zmazal jednogólové manko z domáceho stretnutia, Andalúzania však napokon remizovali 2:2.