LM: Real zdolal Atletico 3:0, hetrikom sa blysol Ronaldo

Madrid 3. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v utorkovom úvodnom súboji semifinále Ligy majstrov 2016/2017 nad mestským rivalom Atleticom 3:0. Hetrikom sa v domáce drese blysol portugalský kanonier Cristiano Ronaldo, ktorý sa trafil v 10., 73. a potom aj v 86. minúte. Odveta je na programe 10. mája na štadióne Atletica.Domáci nastúpili v strede obrany už aj s uzdraveným Varaneom, ktorý v zostave nahradil Nacha. Kouč Atletica Simeone na post pravého beka, kde mu pre zranenia vypadli Juanfran i Gimenez, postavil 21-ročného Lucasa. Po opatrnom úvode sa do prvej šance dostal Real. Carvajal si narazil s Iscom, vbehol do pokutového územia a Oblak jeho strelu len s námahou vyrazil. Skóre sa po prvý raz menilo v 10. minúte. Center Ramosa odhlavičkoval Savič len ku Casemirovi, ktorého strieľaný center usmernil do siete hlavičkou Ronaldo - 1:0. Portugalčan, ktorý v štvrťfinálovom dvojzápase proti Bayernu Mníchov strelil päť gólov, tak načal svoju druhú stovku presných zásahov v LM. Po štvrťhodine hry mohol zvýšiť Varane, ale jeho pokus hlavou po rohovom kope Kroosa zlikvidoval Oblak. Atletico kontrovalo šancou Gameira, ktorému včasným vybehnutím nedovolil zakončiť brankár Navas. O prevahe Realu v prvej polhodine hovoril aj pomer striel 10:0 (6:0 na bránu). V závere polčasu prišli domáci o Carvajala, ktorý sa zranil po súboji s Niguezom. Po zmene strán ho na trávniku nahradil Nacho.V druhom polčase sa smerom dopredu osmelili aj hostia a niekoľkokrát pohrozili. Simeone podporil ofenzívu dvojitým striedaním, keď Nigueza nahradil Gaitan a za Gameira nastúpil Torres. Želaný efekt v podobe vyrovnávajúceho gólu to však neprinieslo. Real umne vykrýval stred poľa i krídelné priestory a súpera držal na dištanc. Hru potom rozkúskovali viaceré fauly a zápas stratil na plynulosti a tempe z prvého polčasu. V 73. minúte udrel Real gólovo po druhý raz. Benzema na hranici šestnástky dostal loptu od Marcela a posunul ju na pravú stranu, kde periférne videl Ronalda. Portugalčana nerozhodil ani fakt, že loptu ešte zasiahol Filipe Luis a nekompromisne ju poslal za chrbát Oblaka - 2:0. Atletico sa v závere snažilo o kontaktný gól, ale zabudlo na zadné vrátka. Po prihrávke od striedajúceho Vazqueza sa opäť presadil Ronaldo a skompletizoval hetrik.Real Madrid - Atletico Madrid 3:0 (1:0)Góly: 10., 73. a 86. Ronaldo. ŽK: Isco - Koke, Niguez, Savič, rozhodoval: Atkinson (Ang.)Real: Navas - Carvajal (46. Nacho), Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrič - Isco (68. Asensio), Benzema (78. Vazquez), RonaldoAtletico: Oblak - Lucas, Savič, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Niguez (58. Gaitan), Carrasco (68. Correa) - Griezmann, Gameiro (57. Torres)