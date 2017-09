LM: Šachtar Doneck vyhráva nad SSC Neapol 1:0 po 1. polčase

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom prehrávali po prvom polčase stredajšieho zápasu 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 so Šachtarom Doneck 0:1. Skóre stretnutia F-skupiny na štadióne v Charkove otvoril v 15. minúte brazílsky útočník Taison.čítajte tiež:NK Maribor - Spartak Moskva 0:0rozhodoval: Aytekin (Nem.)FC Liverpool - FC Sevilla 2:1Góly: 21. Firmino, 37. Salah - 5. Ben Yedder, rozhodoval: Makkelie (Hol.)Šachtar Doneck - SSC Neapol 1:0Gól: 15. Taison, rozhodoval: Zwayer (Nem.)Feyenoord Rotterdam - Manchester City 0:3Góly: 2. Stones, 10. Aguero, 25. Gabriel Jesus, rozhodoval: Marciniak (Poľ.)RB Lipsko - AS Monaco 1:1Góly: 33. Forsberg - 34. Tielemans, rozhodoval: Oliver (Ang.)FC Porto - Besiktas Istanbul 1:2Góly: 21. Tošič (vlastný) - 13. Talisca, 28. Tosun, rozhodoval: Taylor (Ang.)Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:1Góly: 4. Son Heung-Min, 15. Kane - 11. Jarmolenko, rozhodoval: Rocchi (Tal.)Real Madrid - APOEL Nikózia 1:0Gól: 12. C. Ronaldo, rozhodoval: Bastien (Fr.)