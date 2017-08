LM: Stochova Slavia ani Gregušova Kodaň nepostúpili

Na archívnej snímke vpravo slovenský stredopoliar Slavie Miroslav Stoch Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





LM 2017/2018



Play off - odvetné zápasy:



FC Liverpool - TSG 1899 Hoffenheim 4:2 (3:1)



Góly: 10. a 21. Can, 18. Salah, 63. Firmino - 28. Uth, 79. Wagner



/prvý zápas 2:1, postúpil Liverpool/







CSKA Moskva - Young Boys Bern 2:0 (1:0)



Góly: 45. Ščennikov, 64. Dzagojev



/1:0, postúpilo CSKA/







FC Kodaň - FK Karabach Agdam 2:1 (1:1)



Góly: 45. Santander, 66. Pavlovič - 63. Ndlovu



/0:1, postúpil Karabach/



/Greguš za domácich celý zápas, v 45. min prihral na gól/







Slavia Praha - APOEL Nikózia 0:0



/0:2, postúpil APOEL/



/Stoch za domácich do 45. min, Švento a Hromada iba na lavičke náhradníkov/







Steaua Bukurešť - Sporting Lisabon 1:5 (1:1)



Góly: 20. Maranhao - 13. Doumbia, 60. Acuna, 64. Martins, 75. Dost, 88. Battaglia



/0:0, postúpil Sporting/







Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Český futbalový tím Slavia Praha v základnej jedenástke so slovenským krídelníkom Miroslavom Stochom sa neprebojoval v stredu do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018. "Zošívaní" neuspeli v odvete play off na vlastnom štadióne, keď po úvodnej prehre 0:2 iba remizovali s cyperským APOEL-om Nikózia 0:0.Púť v LM sa skončila aj pre Jána Greguša vo farbách dánskeho FC Kodaň, ktorý síce zdolal doma FK Karabach Agdam 2:1, no o postupe historicky prvého azerbajdžanského klubu do skupinovej fázy súťaže rozhodlo pravidlo o strelených góloch na ihrisku súpera.V skupine nebude chýbať anglický Liverpool, ktorý po triumfe v prvom stretnutí na pôde nemeckého TSG 1899 Hoffenheim 2:1 nepripustil doma žiadnu drámu. "The Reds" viedli už v 21. minúte 3:0, keď sa dvakrát presadil Emre Can a jeden gól pridal Mohamed Salah. Za hostí skorigoval ešte v prvej polhodine duelu útočník Mark Uth. V druhom dejstve poistil náskok ešte Firmino a Liverpool tak potvrdil úlohu favorita. V závere upravil konečné skóre na 4:2 Wagner.Stoch nedohral duel Slavie s APOEL-om. V závere prvého polčasu ostal po súboji s Ebeciliom na zemi, cez polčas ešte skúšal, či môže hrať, no nakoniec do druhého dejstva nenastúpil. Nahradil ho Zmrhal. Zápas sa hral od úvodných minút vo vysokom tempe a hlavne domáci futbalisti boli veľmi nabudení a často išli do súbojov na hranici pravidiel. Hru tak kúskovali časté fauly a taktiež množstvo nepresností. Slavia mala počas celého zápasu viac z hry, vypracovala si aj šance, no nedokázala ich premeniť. Gól mohli dať Frydrych, Van Buren, viackrát Danny i Bořil, ale sklamala ich koncovka. Slavia celkovo prestrieľala súpera 24:3, no na bránku vyslala len štyri pokusy. Dušan Švento ani Jakub Hromada do zápasu nezasiahli.Dánsky majster FC Kodaň, ktorý vyradil v 2. predkole slovenského šampióna zo Žiliny, zmazal jednogólové manko z prvého zápasu v Azerbajdžane v závere prvého polčasu. Greguš, ktorý pre červenú kartu nehral v úvodnom stretnutí, odcentroval loptu z priameho kopu a Santander ju hlavou poslal ponad vybiehajúceho brankára do siete. Hostia však vyrovnali v 63. minúte zásluhou Ndlovua a v tom momente potrebovala Kodaň na postup ešte dva góly. Prvý strelil už o tri minúty neskôr Pavlovič, no vytúžený druhý napriek veľkému tlaku už neprišiel.Do skupinovej fázy prenikol aj CSKA Moskva, ktorá dom zdolal švajčiarsky Young Boys Bern 2:0, i Sporting Lisabon, ten triumfoval na pôde Steauy Bukurešť vysoko 5:1.Žreb skupinovej fázy sa uskutoční vo štvrtok 24. augusta o 18.00 h v Monte Carle.