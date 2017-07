LM: V odvete 1. predkola majster Gibraltáru v nádejnej pozícii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety 1. predkola LM 2017/18, utorok 4. júla:



18.00 FC Infonet Tallinn - Hibernians Paola /prvý zápas: 0:2/

18.00 KF Trepca '89 - Vikingur Göta /1:2/

19.30 Europa FC - The New Saints /2:1/

20.30 FC Santa Coloma - Alaškert FC /0:1/

20.30 SP La Fiorita - Linfield FC /0:1/



Kalendár žrebov LM 2017/18:



14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)

4. augusta: žreb play off (Nyon)

24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár LM 2017/18:



4. júla: odvety 1. predkola

11.-12. júla: 1. zápasy 2. predkola

18.-19. júla: odvety 2. predkola

25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola

1.-2. augusta: odvety 3. predkola

15.-16. augusta: 1. zápasy play off

22.-23. augusta: odvety play off

12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - V utorok sa do 2. predkola Ligy majstrov 2017/18 prebojuje päť klubov, z ktorých v najlepšej pozícii pred odvetami 1. predkola je prekvapujúco majster Gibraltáru Europa FC. Klub, s ktorým v pohárovej Európe hral pred dvoma rokmi aj Slovan Bratislava, si z ihriska waleského majstra The New Saints odniesol výhru 2:1. Zápas sa bude hrať v portugalskom Algarve.V dobrej pozícii je aj maltský Hibernians Paola. Ten pred týždňom doma zdolal estónskeho zástupcu Infonet Tallinn 2:0. Kosovský debut v mužských klubových súťažiach UEFA pred týždňom nevyšiel KF Trepca '89, ktorý prehral na pôde majstra Faerských ostrovov Vikingur Göta 1:2, v odvete ale bude priestor na obrat.Severoírsky majster Linfield FC pôjde do odvety na pôdu sanmarínskeho SP La Fiorita s vedomím, že v prípade potvrdenia domácej výhry 1:0 ho v 2. predkole čaká "darček" v podobe atraktívneho súboja s Celticom Glasgow.