LM: Žilina podľahla Kodani, Špalek: Nerátali sme s červenou kartou

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v stredajšom domácom prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018 s dánskym majstrom FC Kodaň 1:3. Slovenský šampión odohrá odvetu o týždeň 19. júla v Kodani.



Zverenci Adriána Guľu v prvom polčase vo výbornej atmosfére prevyšovali 12-násobného majstra Dánska a v 39. minúte otvoril skóre Nikolas Špalek. Výber hosťujúceho kouča Stalea Solbakkena, za ktorý odohral celú minutáž slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš, však získal po hodine hry početnú výhodu po vylúčení domáceho Miroslava Káčera. Využil ju v 68. minúte nechytateľnou strelou zo strednej vzdialenosti srbský útočník Andrija Pavlovič, ktorý v 73. minúte strelil víťazný gól minuloročného účastníka skupinovej fázy LM. A v 83. minúte dokonal 23-ročný Srb hlavou hetrik.

Od prvých sekúnd sa hral atraktívny futbal vo vysokom tempe a v skvelej atmosfére, o ktorú sa staral domáci kotol na severnej tribúne. Na výdatne pokropenom umelom trávniku sa domáci pustili do súpera bez zbytočného rešpektu. Už v 3. minúte sa po dobrej lopte za obranu rútil Jankauskas sám na Olsena, ale trafil len do brankára Kodane. A neujala sa ani následná druhá strela Škvarku, ktorú obrana zblokovala. V 9. minúte zakončil hlavou Otubanjo, Olsen vyrazil na brvno, ale pískal sa ofsajd. Potom sa do hry dostali aj hostia, v 12. minúte vo vyloženej šanci hlavou poslal loptu nad Mandousovu bránku Sotiriou. Žilina dobre kombinovala a vedela vpredu podržať loptu. Aj Kodaň sa však čoraz viac dostávala do hry a v 33. minúte trafil peknou technickou strelou žrď domácej bránky Pavlovič. Žilina mala však stále loptu viac na kopačkách, viac strieľala a na radosť jej fanúšikov sa dočkala aj vytúženého gólu. V 39. minúte Jankauskas poslal dobrý center na pravú žrď, kde našiel nízkeho Špaleka a ten hlavou prestrelil Olsena.

Kodaň v druhom dejstve o čosi zvýšila aktivitu, ale Žilina pokračovala v kvalitnom výkone a kodanských "levov" držala na dištanc. "Šošoni" sa snažili o rýchle brejkové výpady. V 60. minúte sa pod Dubňom husto rozpršalo a v 61. minúte prišiel pre domácich nepríjemný úder. Po páde Káčera v šestnástke súpera dostal slovenský stredopoliar za simulovanie prísnu druhú žltú kartu a musel predčasne z ihriska. Netrvalo dlho a Kodaň vyrovnala, keď sa exportnou strelou spoza šestnástky prezentoval Pavlovič. A srbský útočník o päť minút opäť gólovo zakončil z päťky šikovnú akciu, keď si narazil loptu so Slovincom Verbičom. Domáci stále bojovali, ale Škvarka v 78. minúte vypálil nad. Disponovaný Pavlovič hlavou v 83. minúte po centri Boilesena dovŕšil hetrik. Zrejme tak definitívne zhatil postupové nádeje 7-násobného slovenského šampióna.

Hlasy po zápase:





Adrián Guľa, tréner Žiliny (zdroj: RTVS): "Je to príliš krutý rezultát na tejto úrovni. Potrestali nás za vylúčenie. Prvý polčas bol z našej strany výborný, súper bol zaskočený. Čakal však na správny moment, má skúsené mužstvo. Po vylúčení získali viac opraty zápasu. Futbal je emotívny šport, no nemyslím si, že to bolo na červenú kartu. Káčerovi zatiaľ nebudem nič vyčítať, je krátko po zápase. Je to dobrá skúsenosť do ďalších dní. Do druhého zápasu pôjdeme opäť aktívne, teraz to musíme vstrebať. Rok sme pracovali, aby sme mohli hrať pred takýmito fantastickými fanúšikmi. V odvete sa pokúsime urobiť zázrak."



Stale Solbakken, tréner Kodane: "Červená karta rozhodla. V takomto momente zápasu to bol bod obratu. Obaja už mali za sebou 60 minút a bola už istá únava. V druhom polčase sme zmenili formácie, snažili sme sa niečo so zápasom urobiť, chceli sme byť aktívni. Z mojej pozície neviem, či to bola zaslúžená červená karta, bol som odtiaľ dosť ďaleko. Žilina nám spôsobila až do vylúčenia problémy na oboch stranách ihriska. Greguš mal aj dobré, aj slabšie momenty."



Nikolas Špalek, autor gólu MŠK: "Fyzicky sme boli výborne pripravení. V prvom polčase sme boli lepší. Nepočítali sme ale s červenou kartou. To nás potom stálo toľko síl, že už sme nedokázali toľko útočiť. Dáni hrali to, čo sme predpokladali. Aj najmenší hráč sa vie presadiť hlavou, to nie je o tej výške."



Aleš Mandous, brankár Žiliny: "Je to smola pre nás. vyhrávali sme, bohužiaľ po červenej karte sme to nezvládli a dostali sme tri góly. Ale nevzdávame to. Do Kodane pôjdeme vyhrať a postúpiť."



Ján Greguš, stredopoliar Kodane (zdroj: RTVS): "Prvý polčas sme si predstavovali ináč. Dosť nás prečíslovali, cez prestávku sme zmenili taktiku. Po červenej karte sme už dominovali a prichádzali góly. Dúfam, že doma to bude iný zápas. Na začiatku sme si zvykali na umelú trávu. Sme spokojní, že sme to otočili v druhom polčase. Veril som, že sa zdvihneme ako tím, Žilina hrala výborne kombinačne."

1. zápas 2. predkola LM 2017/2018:





MŠK Žilina - FC Kodaň 1:3 (1:0)

Góly: 39. Špalek - 68., 73. a 83. Pavlovič, ŽK: Káčer, Diaz - Kvist, ČK: 61. Káčer (Žilina) po 2. ŽK, rozhodoval: Millot (Fr.), 10.023 divákov.



zostavy a striedania:

MŠK Žilina: Mandaus - Vallo, Vavro, Králik, Mazáň - Káčer, Diaz, Škvarka - Špalek (85. Chvátal), Otubanjo (57. Šejdajev), Jankauskas (72. Polievka)

FC Kodaň: Olsen - Hogli, Johansson, Boilesen, Bengtsson (66. Kusk) - Verbič, Greguš, Kvist, Toutouh (46. Lüftner) - Sotiriou (75. Santander), Pavlovič