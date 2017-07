LM: Žilinská mladosť v oslabení nestačila na kodanský pragmatizmus

Na snímke druhý vľavo Ramil Šejdajev (MŠK Žilina) a vpravo Ján Greguš (FC Kodaň) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov MŠK Žilina - FC Kodaň v Žiline, 12. júla 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Na snímke druhý vľavo Ramil Šejdajev (MŠK Žilina) a vpravo Ján Greguš (FC Kodaň) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov MŠK Žilina - FC Kodaň v Žiline, 12. júla 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 13. júla (TASR) - Mladí žilinskí futbalisti si v konfrontácii s kodanskou skúsenosťou a herným pragmatizmom vylámali zuby. Nedokázali sa adaptovať na zlomový moment stredajšieho súboja 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018, ktorým bolo vylúčenie domáceho stredopoliara Miroslava Káčera po hodine hry. Hoci v polčase slovenský majster nad dánskym viedol 1:0, v tom druhom v početnej nevýhode inkasoval tri góly od srbského útočníka Andriju Pavloviča a do odvety v Kodani (19. júla) pôjde s mankom 1:3."Šošoni" v prvom polčase na umelej tráve dánskeho favorita zaskočili, mohli dať rýchly gól a napokon ich snahu korunoval gólom hlavou najnižší hráč na ihrisku Nikolas Špalek. Kodaň síce zmenila herný systém, ale na nohy ju postavilo až vylúčenie Káčera, ktorý už mal žltú kartu a v 61. minúte dostal za nafilmovaný pád v šestnástke hostí druhú, resp. červenú. To skúsený súper, za ktorého odohral celý zápas slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš, dokonale efektívne využil. Disponovaný Pavlovič peknými gólmi odsunul nádeje MŠK na postup do roviny teórie a zarmútil vyše 10-tisícovú návštevu na štadióne, ktorá sa starala o skvelú kulisu."Napriek prehre podali hráči veľmi dobrý výkon najmä v prvej časti. Veľké zápasy rozhodujú detaily a v nich sme ťahali za kratší koniec. Nielen skúsenosťami, ale aj efektívnosťou nás súper predčil, čo je pre nás vzhľadom k samotnej hre veľmi kruté. Celkovo však musím oceniť hráčov a aj fanúšikov, ktorí stáli celý zápas pri nás a držali mužstvo pokope napriek tvrdým ranám, ktoré chlapci dostali," hodnotil na tlačovej konferencii tréner domácich Adrián Guľa. Ten bezprostredne nechcel pranierovať Káčera, hoci vylúčenie bolo aj podľa neho rozhodujúcim momentom: "Všetci sa koncentrujú na prísne vylúčenie, no momentmi zlomu boli viaceré situácie, keď sa to lámalo. Pred takou kulisou je to nepríjemná prehra, ale výkon jednotlivých hráčov je nádejou do ďalších zápasov. V Kodani sa pokúsime o zázrak, raz sa to už podarilo. Radi by sme boli súčasťou ďalšieho, a tak sa k tomu od zajtra postavíme."Podľa Guľu bol druhý polčas kto z koho: "Kodaň má kvalitu, zmenila rozostavenie, vedela na chvíľu prebrať tempo. My sme na to zareagovali, chalani to dobre prečítali, ale zlomilo sa to na vylúčení. Som presvedčený, že moji hráči podali nadštandardný výkon, aj v desiatich sa snažili o gól. Ale ešte sa musia veľa učiť. Nepodarilo sa nám byť disciplinovaní celých 90 minút a doplatili sme na to. Aj pre Mira, aj pre tím je to kruté."Žilina po vylúčení zareagovala sústredením sa na defenzívu, ale dostala gól príliš rýchlo a potom sa jej hra rozpadla, navyše prišli ďalšie inkasované góly. "Pokyn bol jasný, zavreli sme to od polovice. Z môjho pohľadu sa to dá už viac zavrieť len tak, že by sme všetci išli do brány. Mali sme o jedného chlapa menej. Súper zmenou rozostavenia na troch obrancov dorovnal stred poľa a bolo cítiť, že sme tam o jedného chlapa prišli," analyzoval lodivod domácich.Tréner hostí Stale Solbakken tiež označil červenú kartu za bod zlomu a uviedol, že ani vo sne neočakával, že v Žiline jeho tím strelí tri góly. "Žilina nám najprv spôsobila problémy na oboch koncoch ihriska. V druhom polčase sme zmenili formácie, snažili sme sa niečo so zápasom urobiť, chceli sme byť aktívni," uviedol nórsky kouč, ktorý stručne zhodnotil aj výkon Greguša: "Mal aj dobré, aj slabšie momenty."Sám Greguš tiež priznal, že domáci Kodaň zaskočili, no napokon si Dáni ich herný plán naplnili nad očakávanie: "Zápas bol zaujímavý pre oko diváka. Žilina mala dobrý prvý polčas. Prvých 20 minút sme boli zaskočení, na ihrisku Žilina dominovala. Na krajoch ihriska nás prečíslovala, mala vysoko krajných obrancov. Druhý polčas sa to otočilo, my sme zmenili taktiku, povedali sme si, čo chceme zmeniť a po červenej karte sme už dominovali. Je normálne, že keď dostanete červenú kartu, tak sa zatiahnete a nemôžete hrať hurá systém. Ale my sme už podržali viac loptu a vyústilo to do šancí. Vedeli sme, že tu musíme dať gól a Pavlovi (Pavlovičovi-pozn.) sa podaril hetrik. Cez polčas bolo v kabíne dosť dusno. Bolo tam 20 víťazov, tréner nám ale povedal, čo zmeniť a podarilo sa."