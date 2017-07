Lobista Dalík dostal v ČR päť rokov väzenia, znova za podvod

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. júla (TASR) - Českého lobistu Marka Dalíka uznal dnes vrchný súd v Prahe znova za vinného v prípade podvodu. Vo väzení by mal stráviť päť rokov a zároveň zaplatiť pokutu vo výške štyri milióny korún. Informoval o tom český spravodajský server Novinky.cz.Niekdajšiu pravú ruku českého expremiéra Mirka Topolánka odsúdili za konanie pri nákupe obrnených vozidiel typu Pandur.Vlani Dalíka odsúdili na štyri roky. Najvyšší súd ale rozsudok zrušil, keď vyhovel sťažnosti najvyššieho štátneho zástupcu, podľa ktorého bol trest príliš nízky.Dalík dnes popísal, že sa k otázke nákupu Pandurov dostal po voľbách v roku 2006. V tom čase ho údajne oslovil "človek z najužšieho poradenského tímu" preto, že vtedajší minister obrany Karel Kühnl odmietal podpísať kontrakt na nákup transportérov.Dalík mal údajne skúsiť zaistiť, aby sa zmluva podpísala, čo sa stalo okrem iného aj údajne z obáv pred arbitrážou.povedal Dalík.Lobista Dalík požadoval v novembri 2007 podľa trestného spisu na neformálnom stretnutí v pražskej reštaurácii peniaze za to, že bude ČR pokračovať v nákupe vozidiel. Od zástupcu firmy Steyr, ktorá obrnené vozy dodávala, žiadal podľa obžaloby pol miliardy korún.Slovenský lobista Miroslav Výboh údajne uviedol, že počul o problémoch s kontraktom.Dalík pripustil, že sa na schôdzke hovorilo o províziách. Konkrétne sumu trikrát šesť miliónov ale podľa neho vyslovil Výboh, ktorého spoločnosť mala v kontrakte novo figurovať. "Časť tej sumy by bola provízia, nebol to úplatok pre nikoho," argumentoval Dalík.zdôraznil.dodal Dalík.