Lobotka by prvý slovenský gól z Wembley vymenil za body

Na snímke gólova radosť Slovákov, zľava strelec gólu Stanislav Lobotka, Róbert Mak a Tomáš Hubočan v zápase 8. kola F-skupiny kvalifikácie MS 2018 vo futbale Anglicko – Slovensko vo Wembley v Londýne 4. septembra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. septembra (TASR) - Stanislav Lobotka sa stal prvým slovenským futbalistom, ktorý strelil gól na slávnom londýnskom štadióne Wembley. Radosť z presného zásahu, ktorý bol pre kreatívneho stredopoliara súčasne premiérový v národnom tíme, mu však kalila prehra 1:2 s domácim Anglickom v pondelňajšom súboji F-skupiny kvalifikácie MS 2018.vravel Lobotka.Jeho chvíľa slávy prišla už v 3. minúte stretnutia, keď odzbrojil domáceho Marcusa Rashforda a narazil si s Adamom Nemcom, ktorý ho našiel efektným oblúčikom za chrbtom anglickej obrany. Hrdina momentu si loptu na hranici ofsajdu jemnocitne spracoval a poslal ju Hartovi popod ľavú ruku. Slováci senzačne viedli, autor gólu však spočiatku neprejavoval veľké emócie.povedal stredopoliar španielskej Celty Vigo.Bývalý líder úspešnej reprezentácie do 21 rokov bleskovo zapadol do družiny Jána Kozáka a vypýtal si miesto v A-tíme.vysvetľoval Lobotka. Pochvalu mu zložil aj špílmacher Marek Hamšík, podľa ktorého "subtílna dvadsaťdvojka" svojimi výkonmi v septembrovom dvojzápase so Slovinskom a v Anglicku ukázala, že si zaslúži miesto v základnej zostave národného tímu.Legionár SSC Neapol sa tiež domnieva, že Slováci sa napriek prehre v Anglicku nemajú za čo hanbiť. "Začali sme aktívne, prvých 15 minút sme hrali skutočne veľmi dobre. Angličania nás potom začali napádať a my sme strácali ľahké lopty. Mrzí ma inkasovaný prvý gól, možno, keby sme udržali polčasové vedenie, tak by to pre nás dopadlo lepšie. Škoda výsledku, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Mužstvo napreduje, vytvorila sa v ňom dobrá partia a verím, že takto budeme pokračovať," povedal Hamšík, ktorý si uvedomuje dôležitosť najbližšieho kvalifikačného súboja v Škótsku (5. októbra, Glasgow). Slováci v ňom potrebujú bodovať, aby si udržali nádej na účasť v baráži.dodal Hamšík.