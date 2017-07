Lobotka debutoval v drese Celty Vigo a hneď sa tešil zo zisku trofeje

Na snímke Stanislav Lobotka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ferrol 23. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka debutoval v sobotu v drese španielskeho klubu Celta Vigo a pri svojej zápasovej premiére sa hneď aj tešil zo zisku trofeje. Účastník La Ligy vyhral turnaj o Trofej Isidra Silveiru vo Ferrole, kde sa predstavil spoločne s druholigovým Sportingom Gijon a miestnym treťoligovým Racingom.Celta ešte bez Lobotku zvíťazila v prvom dueli prípravného turnaja nad Gijonom 2:0. Následne už v zostave so slovenským stredopoliarom remizovala s Ferrolom 0:0, čo jej stačilo na celkové prvenstvo. Zápasy sa hrali iba na jeden polčas.Dvadsaťdvaročný Lobotka prišiel do Celty Vigo z dánskeho FC Nordsjaelland, s účastníkom najvyššej španielskej súťaže podpísal kontrakt do roku 2022. Lobotka zažiaril na nedávnych majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov, kde ho vyhlásili za muža zápasu v dvoch z troch stretnutí slovenskej reprezentácie.