Lobotka pred zápasom so Švédskom na ME 21: Sily ubúdajú, ale nájdu sa

Na snímke vpravo Stanislav Lobotka v zápase Poľsko - Slovensko na ME vo futbale do 21 rokov 16. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann

Lublin 20. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov majú len krátky čas na nabratie nových a zregenerovanie starých síl pred záverečným hracím dňom A-skupiny majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie. Už vo štvrtok večer nastúpia proti Švédom, pričom oba tímy, ako aj Anglicko s Poľskom sú stále v hre o postup.Lekár Zsolt Fegyveres potvrdil, že nikto z kádra neutrpel vážne zranenie. Ťažké stretnutia nasledujú každý tretí deň. "Sily už nie sú ako pred prvým zápasom, ale teraz sa určite nájdu, špeciálne, keď musíme zvíťaziť. Nájdu sa však aj na švédskej strane," povedal Stanislav Lobotka.Čerstvejší je ďalší stredopoliar László Bénes, ktorý nastúpil v úvodnom dueli v nadstavenom čase a v pondelok naskočil na záverečnú polhodinu. "Tréner mi povedal, aby som hral jednoducho. Možno sme mali byť presnejší v ofenzíve pri finálnych prihrávkach a viac centrovať. Mal som jednu šancu po odrazenej lopte, snažil som sa prebrať loptu a vystreliť, trafil som protihráča. Dúfam, že dostanem príležitosť aj proti Švédom," uviedol Bénes.V čase, keď sa slovenská výprava po neúspechu 1:2 s Anglickom presúvala autobusom z Kielcov do Lublinu, vrcholil v druhom menovanom meste duel domáceho mužstva so Švédskom (2:2). Severania viedli 2:1 a zdalo sa, že Poliaci po druhý raz za sebou stratia zápas, v ktorom sa ujali vedenia v úplnom úvode. Prišla však 91. minúta a pokutový kop, z bieleho bodu sa nepomýlil Dawid Kownacki - hráč, ktorý nesmel nastúpiť proti Slovensku pre disciplinárny trest. "Všetko sa deje pre niečo, možno tak mali dôvod aj naša prehra a tá remíza," poznamenal Lobotka.Hráči sledovali vývoj súboja na mobilných telefónoch alebo na počítači asistenta trénera Ota Brunegrafa. Viacerí sa k nemu nahrnuli pri jedenástke, rezultát ešte viac zamotal tabuľku. "K počítaču sme sa nezmestili všetci, cez internet sme pozerali stav, ten nás zaujímal najviac. Sme radi za remízu, no uvedomili sme si, že keby sme zvíťazili, už by sme boli tam. Nič to nemení, v treťom zápase chceme triumfovať," pokračoval Niňaj. "Keby sme zvíťazili, tak by sme už boli medzi najlepšími. Stále máme veľkú šancu, treba uspieť, urobíme pre to všetko," uzavrel Bénes.