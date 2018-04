Lobotkova Celta Vigo remizovala s Barcelonou

Hráč Barcelony Paulinho (vľavo) a stredopoliar Celty Slovák Stanislav Lobotka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Celta Vigo - FC Barcelona 2:2 (1:1)

Góly: 45. Johny, 82. Aspas - 36. Dembele, 64. Paulinho, ČK: 71. Roberto (Barcelona)

/Lobotka odohral za domácich celý zápas/

Vigo 18. apríla (TASR) - Futbalisti Celty Vigo v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom remizovali v 33. kole La Ligy s Barcelonou 2:2. Hostia natiahli rekordnú sériu bez prehry v najvyššej španielskej súťaži na 40 zápasov a upevnili si vedenie v tabuľke.Katalánci odcestovali do Viga bez Gerarda Piqueho, Ivana Rakitiča, Sergia Busquetsa i Andresa Iniestu. Lionel Messi, Luis Suarez a Jordi Alba zostali na lavičke náhradníkov. Od úvodných minút sa hral ofenzívny futbal s množstvom vyložených šancí na oboch stranách. Góly však začali padať až v závere prvého polčasu. Chybnú rozohrávku Celty najskôr potrestal Ousmane Dembele a zabezpečil hosťom vedenie, no v 45. minúte po strieľanom centri Maxiho Gomeza vyrovnal Johny Castro.V 63. minúte si Barcelona opäť vypracovala tesný náskok po presnom zásahu Paulinha, no po vylúčení Sergiho Roberta dohrávala s desiatimi a Celta početnú prevahu zúročila zásluhou Iaga Apasa. V závere mali "Celticos" šancu zaknihovať tretie domáce víťazstvo nad Barcelonou v La lige za sebou. Striedajúci Boye však tutovku nevyužil a tak sa rovnako ako na jeseň na Camp Nou zrodil výsledok 2:2.