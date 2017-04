Lochte s prvenstvom a druhým miestom v pretekoch veteránov

Americký plavec Ryan Lochte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Riverside 29. apríla (TASR) - Americký plavec Ryan Lochte sa vrátil do bazénov prvenstvom a druhým miestom na pretekoch veteránov v Riverside.Tridsaťdvaročného reprezentanta potrestali 10-mesačným zákazom štartu na domácich a medzinárodných podujatiach pre vymyslenú historku o prepadnutí počas OH 2016 v Riu de Janeiro. Trest vyprší Američanovi 30. júna. Na U.S. Masters Swimming Spring Nationals v Riverside mohol štartovať, keďže ich usporiadala iná organizácia ako tá, čo ho potrestala.Lochte si vymyslel ozbrojené lúpežné prepadnutie, aby spoločne s tromi reprezentačnými kolegami zakryl vlastný vandalizmus na benzínovej pumpe. Neskôr priznal, že sa incident neodohral tak, ako povedal. Brazílska polícia ho obvinila z podania falošnej správy o prepade a informovala, že plavci poškodili dvere na toalete na pumpe a mali konflikt s bezpečnostnou službou.Američan zvíťazil v Riverside na 100 m prsia, v polohových pretekoch na 200 m sa umiestnil na druhej pozícii. Počas víkendu sa Lochte predstaví ešte v štyroch disciplínach. Informovala agentúra AP.