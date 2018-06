Loď organizácie Mission Lifeline by mohla zakotviť na Malte

Loď organizácie Mission Lifeline. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 26. júna (TASR) - Loď nemeckej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, ktorá sa od štvrtka bezcieľne plaví po Stredozemnom mori s 234 migrantmi na palube, by mohla v dohľadnom čase zakotviť na Malte. Uviedol to v utorok v Paríži hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux.Vysvetlil, že prezident Emmanuel Macron v pondelok telefonicky hovoril s maltským premiérom Josephom Muscatom, pričom dospeli k záveru, žetejto situácie by bolo vylodenie na Malte.konštatoval hovorca.Taliansko minulý piatok odmietlo vydať lodi Lifeline povolenie na vplávanie do svojich prístavov a bez úspechu žiadalo Maltu, aby loď prijala. Obe krajiny predtým odmietli loď Aquarius, ktorá patrí mimovládnej organizácii SOS Méditerranée a na jej palube sa nachádzalo viac ako 600 migrantov. Toto plavidlo napokon zakotvilo v nedeľu v španielskom prístave Valencia.Francúzsko, ktoré loď Aquarius, tiež odmietlo prijať, vyslalo do Valencie tím z Francúzskeho úradu na ochranu prisťahovalcov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA). Jeho úlohou bolo zistiť identitu prisťahovalcov a posúdiť, ktorí z nich spĺňajú požiadavky na udelenie azylu vo Francúzsku.Macron v sobotu podporil myšlienku, aby sa na území Európy zvýšil počet, a vyslovil sa aj za finančné sankcie pre tie členské štáty EÚ, ktoré nie sú solidárne pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl.V tomto duchu sa v utorok vyjadril i vládny hovorca Griveaux, keď uviedol, že