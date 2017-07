Loď pravicových extrémistov v Stredomorí údajne zastavili Egypťania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Káhira 21. júla (TASR) - Akcia pravicových extrémistov z viacerých európskych krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Rakúska či Talianska pod mottom Defend Europe (Bráňme Európu), ktorou chceli ochromiť prácu aktivistov z humanitárnych organizácií zachraňujúcich utečencov v Stredozemnom mori a zablokovať snahy o prepravu zachránených migrantov do Talianska, sa údajne skomplikovala.Ich 40 metrov dlhú prenajatú loď smerujúcu do oblasti, kde chceli zasiahnuť proti prevádzačom i zástupcom mimovládnych organizácií, mali podľa informácií rôznych médií zastaviť v Stredozemnom mori egyptské úrady a prinútiť ju zakotviť, pretože kapitán údajne nedisponoval potrebnými dokumentmi.Samotné zdroje extrémistov však tvrdia, že išlo iba o rutinnú kontrolu plavidla. Ich predstaviteľ Daniel Fiss poprel ako fámy správy, podľa ktorých boli na palube lode C-Star ozbrojené útvary. Osobne predpokladá, že loď bude môcť pokračovať v plavbe na Sicíliu. Práve tam by na jej palubu mali nastúpiť aktivisti a nabrať kurz smerom k pobrežiu Líbye.Cieľom misie pravicových extrémistov je zabrániť preprave zachránených migrantov do Talianska a namiesto toho dosiahnuť návrat utečencov späť do Líbye, a to aj cestou upovedomenia tamojšej pobrežnej stráže.V sicílskom prístave Catania, kde by mala loď zakotviť, je na sobotu naplánovaný protestný míting namierený proti tejto misii pravicových radikálov, ktorý je výrazom stupňujúceho sa odporu voči prejavom extrémizmu v krajine.