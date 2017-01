Lodnú dopravu od Bratislavy po Gabčíkovo pozastavili do odvolania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. januára (TASR) – Pre nepriaznivé počasie a kryhy je v súčasnosti až do odvolania pozastavená lodná premávka po Dunaji medzi Bratislavou a vodným dielom Gabčíkovo. Na dnešnom brífingu to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý sa na vodné dielo prišiel pozrieť spolu s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom (Most-Híd).povedal Érsek. V tejto súvislosti by mal v pondelok (23. 1.) zasadnúť operačný štáb zimnej prevádzky, ktorý podľa ministra rozhodne, ako bude ďalej lodná doprava po Dunaji fungovať.