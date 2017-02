Lofven pochybuje,že sa Británii podarí za 2 roky dosiahnuť dohodu s EÚ

Švédsky premiér Stefan Löfven. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 17. februára (TASR) - Je málo pravdepodobné, že Británii sa podarí v priebehu dvoch rokov dosiahnuť s Európskou úniou (EÚ) dohodu o brexite. Vyhlásil to v rozhovore pre agentúru AP švédsky premiér Stefan Lofven.Lofven tiež povedal, že Británia bude musieť zaplatiť vysoký účet predtým, ako odíde z európskeho bloku.Švédsky premiér sa domnieva, že rokovania medzi Londýnom a Bruselom budú veľmi náročné, takže nebude ľahké dosiahnuť dohodu v plánovanom termíne, teda za dva roky (v roku 2019), ako je uvedené v pravidlách EÚ.Britská premiérka Theresa Mayová už avizovala, že má v úmysle aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy do konca marca 2017. Tým odštartuje dvojročný proces odchodu Británie z EÚ.Lofven ale upozornil, že je príliš optimistické očakávať, že Londýn sa môže vymotať zo sietí zákonov, výhod a záväzkov voči európskemu bloku do konca marca 2019. Podľa neho bude veľmi ťažké dodržať tento termín.