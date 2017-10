Logistika musí mať logiku. Na pomoc prichádzajú moderné IT

O spoločnosti SOFTIP

BRATISLAVA 5. októbra 2017 (WBN/PR) -Europlac je jedným z najväčších svetových výrobcov doskových dýhovaných materiálov. Jeho závod v Topoľčanoch produkuje široký sortiment výrobkov z vyše 150 drevín pre nábytkársky priemysel, architektov a dizajnérov na celom svete. Bezproblémová logistika je preto kľúčová. Doterajšie plánovanie expedície pomocou excelovských tabuliek však už dlhší čas nezodpovedalo požiadavkám doby a navyše bolo náchylné na chyby spôsobené ľudským faktorom.„Naša výroba je veľmi špecifická - pracujeme s drevom a prírodnými materiálmi. Splniť nároky zákazníka, či už ponukou produktov, kvalitou služieb alebo dodacou dobou je veľmi náročné. Bežné systémy už prestávajú stačiť a po viacerých pokusoch sme zistili, že potrebujeme vytvoriť riešenie presne ušité na mieru našej spoločnosti," vysvetľuje IT manager spoločnosti Matej Beňuška. „Oslovili sme preto SOFTIP, ktorý pre nás pred tromi rokmi vyvinul integrovaný IS na báze Microsoft Dynamics CRM a produkčného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS."Najčerstvejším príkladom vzájomnej spolupráce je nová webová aplikácia, ktorá výrazne zrýchľuje a zjednodušuje celý proces plánovania a riadenia logistiky. Jednoduchým spôsobom umožňuje vytvárať prvotný týždenný plán expedície na jednotlivé kamióny, ktorý následne potvrdzujú výrobní manažéri z hľadiska jeho realizovateľnosti. Samozrejmosťou je online sledovanie zmien zákaziek z CRM systému a generovanie prehľadov a výrobnej dokumentácie pre jednotlivé pracoviská. To všetko v reálnom čase a s prístupom používateľov z Nemecka.Na oba vyššie spomenuté systémy je aplikácia napojená online. Sleduje vyťaženosť kamiónov, odbúrava množstvo ručnej práce, minimalizuje hrozbu vzniku chýb a nadbytočnú komunikáciu v priebehu plánovania.„Moderná platforma, na ktorej SOFTIP postavil toto riešenie, prevýšila naše očakávania," tvrdí Matej Beňuška. „SOFTIP vytvoril nástroj, ktorý sa stane základom ďalších systémov pokrývajúcich operatívne činnosti v Europlac. Je veľmi pohodlný a spĺňa naše nároky," doplnil Reinhold Röhr, výkonný riaditeľ a majiteľ spoločnosti.Obaja partneri už dnes spolupracujú na ďalších projektoch, ktoré majú Europlac etablovať v rámci trendov, ktoré zavádza Industry 4.0.Na Slovensku je SOFTIP jedným z najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb. Ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov už viac ako 26 rokov prináša inovatívne komplexné IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí na Slovensku aj v zahraničí.Desať víťazstiev v súťaži Microsoft Awards. Trojnásobný držiteľ titulu Partner roka spoločnosti Microsoft. Dlhodobo najlepší partner SAP pre riešenie SAP Business One. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.SOFTIP je členom IT Asociácie Slovenska.Ďalšie informácie na www.softip.sk