Lojalita k jednej značke auta je na Slovensku nižšia ako v zahraničí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – V zahraničí, hlavne v USA alebo vo Veľkej Británii, sú ľudia vernosťou k jednej konkrétnej značke povestní. Na Slovensku je to podstatne horšie.Trhy na východ od nemeckých hraníc sú v mnohých ohľadoch špecifické a výrazne sa od tých západných líšia. Je to dané dlhodobou izoláciou od západného tovaru vrátane automobilov. Pred rokom 1989 bolo na trhu veľmi obmedzené množstvo automobilových značiek, ktoré sa zároveň zameriavali na minimum vyrábaných modelov. Zákazníci tak boli radi, že sa v rámci svojich finančných možností vôbec k nejakému autu dostali.V súčasnosti, podľa generálnej riaditeľky AAA Auto Karolíny Topolovej, je situácia na trhu iná. Iba na Slovensku pôsobí vyše 50 automobilových značiek a zákazníci si tak majú z čoho vyberať.tvrdí Topolová. V rámci vernosti jednej značke automobilka z Mladej Boleslavy vedie. Celkom verní zostávajú zákazníci ešte nemeckému Volkswagenu a švédskemu Volvu. K obom značkám sa zákazníci vracajú v 26 % opätovného nákupu "jazdenky." Podľa štatistík spoločnosti si v 1. polroku tohto roka rovnakú značku kúpilo 21,7 % zákazníkov.Iný je segment luxusných značiek a veteránov. Napríklad fanúšikovia nemeckej automobilky BMW si málokedy dokážu predstaviť, že by presadli za volant konkurenčnej značky. Rovnako tak zarytí priaznivci talianskych áut nedajú na ne dopustiť.