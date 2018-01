Lollobrigide odhalia hviezdičku na hollywoodskom Chodníku slávy

Herečka Gina Lollobrigida Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles/Rím 30. januára (TASR) - Gina Lollobrigida sa vo štvrtok stane 14. talianskou osobnosťou s vlastnou hviezdičkou na hollywoodskom Chodníku slávy (Walk of Fame).Medzičasom 91-ročná niekdajšia hviezda strieborného plátna odcestuje v tejto súvislosti do Los Angeles, kde si prevezme aj ocenenie Filming on Italy Award. Informácie priniesli talianske médiá.Herečka, ktorej popularita bola na vrchole v 50. a 60. rokoch minulého storočia, nakrútila viac ako 60 filmov a pýši sa neoficiálnym titulom Gina Nazionale.Medzi slávne snímky populárnej Lollo patrili napríklad Krásky noci, Fanfán Tulipán, Rimanka, Chrám Matky Božej v Paríži, Dobrý večer, pani Campbellová či Hotel Paradiso.Umelkyňa sa preslávila aj svojimi fotografiami či výtvarnou tvorbou.