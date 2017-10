Lombardsko a Benátsko oznámili úspech referend o väčšej autonómii

Benátky, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 23. októbra (TASR) - Predstavitelia Lombardska a Benátska v noci na pondelok oznámili, že nedeľňajšie referendá o väčšej autonómii týchto dvoch bohatých regiónov na severe Talianska boli úspešné.Väčšina voličov sa vyslovila za posilnenie ich právomocí a presun ďalších kompetencií z Ríma do rúk regionálnych úradov, vyplýva z vyjadrení regionálnych prezidentov Benátska a Lombardska, Lucu Zaiu a Roberta Maroniho, ktoré priniesli agentúry AP a DPA.Nedeľňajšie referendá boli nezáväzné, no lídri oboch susediacich hospodársky najsilnejších regiónov krajiny dúfajú, že budú môcť využiť vysokú účasť pri rozhovoroch s ústrednou talianskou vládou. Iniciátorom plebiscitov bola strana Liga Severu, ktorá v oboch zmienených regiónoch vládne.Politickí lídri Lombardska a Benátska chcú získať viac právomocí najmä v ekonomickej oblasti. Žiadajú napríklad, aby ich dane zostali prioritneno tiež vlastné rozhodovanie o otázkach bezpečnosti a školstva či pri kontrole migrácie.Zdôrazňujú však, že ich cieľom nie je nezávislosť od Talianska.V Benátsku hlasovalo za viac samosprávy odhadovaných 98 percent zúčastnených voličov a účasť dosiahla okolo 59 percent zo štyroch miliónov voličov, čo znamená, že referendum bolo platné. Minimálna účasť tam bola stanovená na 50 percent plus jeden hlas.uviedol Zaia na sociálnej sieti. Vyhlásil tiež, že jeho regiónV Lombardsku, kde pre platnosť referenda neurčili minimálnu účasť, hlasovalo približne 40 percent zo 7,9 milióna oprávnených voličov. Odpoveď "áno" si ich zvolilo podľa odhadov 95 percent, oznámil Maroni.Pred novinármi v Miláne dodal, že oba regiónyOficiálne výsledky zverejnia neskôr. V prípade Benátska sa môžu oneskoriť, podľa Zaiu totiž došlo pri sčítaní hlasov k hackerskému útoku na počítače regionálnej správy.Obaja lídri sa chcú po referendách najskôr stretnúť s členmi svojich regionálnych zastupiteľstiev, aby dali konečnú podobu svojim požiadavkám pred tým, ako pôjdu do Ríma na stretnutie s premiérom Paolom Gentilonim.Politológovia upozorňujú, že za referendom sa v skutočnosti skrýva problém prerozdeľovania peňazí z týchto bohatých a dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov na ekonomicky menej prosperujúci juh krajiny.Talianska vláda hlasovania v Lombardsku a Benátsku kritizovala ako finančne priveľmi náročné, keďže si napríklad vyžiadali nákup niekoľko tisíc tabletov pre elektronické hlasovanie.