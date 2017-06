Lomcujú vami vášne? Osem miest, kde sa neoplatí dávať to veľmi najavo

Bozky v Indii

Bozkávanie na verejnosti síce nie je v Indii vyslovene zakázané, ale nie je ničím výnimočným dostať tu z tohto dôvodu pokutu. Stačí si preštudovať indický trestný poriadok, odsek 294, ktorý hovorí, že

Dosah zákona na vlastnej koži pocítil aj herec Richard Gere, keď pred desiatimi rokmi na AIDS evente pred zrakmi spoločnosti pobozkal herečku Shilpu Shettyovú.

Ruky preč od seba v v Katare

Táto striktne moslimská krajina sa s tým nemazná: prísne kódy správania nepovoľujú akékoľvek prejavy citov na verejnosti, vrátane nevinného držania sa za ruky. Objatia či bozky sú nemysliteľné.

Žiadne porno v Nepále

Šteklivé filmy pre dospelých v tejto krajine nenájdete. Dokonca ani inak celkom nevinné snímky, v ktorých herci súložia alebo sa objavujú tak, ako ich príroda stvorila. Ešte aj bollywoodske filmy, ktorých erotické scény sú v porovnaní so západnými štandardmi len slabý odvar, idú na nepálsky trh zbavené akýchkoľvek sporných častí. Vláda cenzuruje aj internetové stránky. Podľa vyjadrenia ministerstva vnútra je dôvodom narastajúca závislosť mladých ľudí na pornografii.

V Singapure len v šatách

Pochopiteľne – veď nahí by sme sa po ulici nepremávali ani vtedy, ak by nám to nepripomínal miestny zákon... Tu je však reč aj o nahote súkromnej: do väzenia môžete putovať aj vtedy, ak chodíte nahí vo svojej hotelovej izbe. Zákon platí od roku 1996 a nedovoľuje vyzliecť sa donaha ani v súkromnom priestore, ak je nejaká možnosť, že by nás pri tom niekto mohol vidieť. Napríklad hosť z okna hotelovej izby oproti.

Dubajská láska len s obrúčkami

Ak plánujete dovolenku v Dubaji a s vašim partnerom vás neviaže manželské puto, na radovánky ľúbostného charakteru rovno zabudnite. V Dubaji je milostný pomer mimo manželstva zakázaný, rovnako ako homosexuálny styk. Dvojicu, ktorá spolu žije „nadivoko“, neubytujú v spoločnej hotelovej izbe a kto sa bez obrúčok bude chcieť oddávať ľúbostným hrám, riskuje trestné stíhanie, uväznenie alebo deportáciu.

Vibrátory versus zbrane v Texase

Americký štát má pomerne bizarný postoj k sexuálnym hračkám. V roku 1973 texaská legislatíva schválila zákon, ktorý zakazuje predaj alebo propagáciu

Pred časom dokonca internetom prebehla informácia, že v Texase je ilegálne vlastniť viac ako šesť vibrátorov, čo sa ale ukázalo ako fáma. V každom prípade, podstatne benevolentnejší postoj majú texaskí zákonodarcovia k zbraniam. Tento fakt využili minulý rok aj študenti Texaskej univerzity na protest proti zákonu, ktorý legalizuje prechovávanie zbraní: na škole otvorene vystavili vibrátory, aby tak demonštrovali absurditu texaskej legislatívy.

„Ľúbostné“ motorky v Londýne

Špecifické antisexuálne predpisy vás môžu zaskočiť aj na európske pôde: v Londýne si pre svoje láskyplné aktivity môžete zvoliť prakticky akékoľvek miesto – len nie zaparkovanú motorku. Toto pravidlo pochádza ešte z obdobia po druhej svetovej vojne, keď sa vojaci vracali do Británie na vojenských motocykloch a práve na nich s dievčatami oslavovali vytúženú slobodu.

Zakázaná láska vo Viedni

Prejavy vzájomnej blízkosti majú svoje obmedzenia aj na skok od Slovenska. Ak sa po Viedni mienite voziť prostriedkami MHD, zabudnite tých pár minút na bozkávanie. Pred štyrmi rokmi totiž vo viedenskej MHD začalo platiť nariadenie, ktoré umožňuje napariť pokutu 50 eur príliš zaľúbeným pasažierom. Vedenie dopravného podniku sa takto rozhodlo po záplave sťažností na pasažierov, ktorí si viedenskú verejnú dopravu mýlili s vlastnou spálňou.

„ktokoľvek, kto obťažuje druhých tým, že a/ robí obscénne akty na verejnom mieste alebo b/ spieva, recituje či vyslovuje obscénne skladby, verše alebo slová, môže byť potrestaný väzením do troch mesiacov, pokutou alebo oboma“.„obscénnych prostriedkov, čím sa myslí vibrátor alebo umelá vagína, slúžiaca primárne na stimuláciu ľudských pohlavných orgánov“.