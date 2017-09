LÔNČÍKOVÁ:Extrémizmus:Keď je človek postihovaný za to, ako sa narodil

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Extrémizmus začína, keď je človek postihovaný za to, ako sa narodil. Počas večernej debaty v bratislavskom Nu Spirit Clube na to upozornila historička Michala Lônčíková. Diskusia bola venovaná téme narastajúceho extrémizmu z pohľadu zdravotne postihnutých, súčasťou bolo aj uvedenie dokumentu Nehodní žitia? jeho autorkou Veronikou Homolovou Tóthovou.vysvetlila Lônčíková. Zároveň priznala, že je skeptická, keďže sa ukázalo, že históriu nie sme schopní brať ako učiteľku života.Bývalá investigatívna novinárka a predsedníčka občianskeho združenia Pomoc človeku Monika Ščevovichová uznala, že štát sa snaží osvetou približovať život zdravotne postihnutých.myslí si.Podľa Homolovej Tóthovej je hrozné počuť konkrétne príbehy, vidieť fotky tých ľudí a uvedomiť si, že sú pre niekoho nehodní žitia.konštatovala.Účastníčka cesty do nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Veronika Veslárová, ktorá je na invalidnom vozíku, priznala, že v čase holokaustu by už bola pre svoje postihnutie mŕtva. "odkázala.Ščevovichová, ktorá je autorkou projektu Poznaj svoju minulosť a nezabudni, uviedla, že cieľom je poukázať na stále živú hrozbu vyplývajúcu z hrôz holokaustu s poukázaním na rastúci extrémizmus a radikalizmus. Tie sú podľa nej živnou pôdou totalitných režimov, za aký rozhodne možno považovať aj nacizmus.Podujatie malo preto podporiť zdravotne postihnutých ľudí, ktorých sa podľa Ščevovichovej extrémizmus priamo dotýka.dodala.