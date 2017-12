Londák: Za osamostatnením bola vízia lepšieho vývoja pre Slovensko

Na archívnej snímke oslava vzniku SR 1. januára 1993 na Námestí SNP v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Tak ako pri začiatkoch slovenskej štátnosti pri vytvorení federácie v ČSSR v roku 1969, aj pri zrode samostatnej Slovenskej republiky bola hnacím motorom viera, že riadenie Slovenska národnými orgánmi zabezpečí pozitívnejší vývoj, a to nielen v hospodárskej oblasti. Upozornil na to vedúci oddelenia najnovších dejín Historického ústavu SAV Miroslav Londák.Pripomenul, že v priebehu desaťročí existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov sa nepodarilo z ekonomického hľadiska dosiahnuť na Slovensku úroveň českých krajín.ozrejmil historik.Odstredivé tendencie však existovali i na českej strane.Londák takisto spomína názory známeho českého historika Jana Rychlíka, ktorý svojho času pripomenul, že krajinu na začiatku 90. rokov čakala radikálna ekonomická reforma a z pohľadu Prahy či takých politikov ako Václav Klaus mohlo Slovensko predstavovať brzdu celého procesu. Od polovice roku 1992 podľa Rychlíka už česká strana definitívne stráca záujem o Slovensko.cituje svojho českého kolegu slovenský historik.Londák zdieľa myšlienku, že od roku 1990 sa postupne stávalo zrejmým, že sa vyčerpali možnosti spolužitia Slovákov a Čechov v jednom štáte.ozrejmil. Z českej strany sa síce presadzovalo federatívne štátoprávne usporiadanie, no malo ísť o taký centralizovaný model, ktorý v danej dobe už Slovensku nevyhovoval. V dlhotrvajúcich rokovaniach medzi predstaviteľmi SR a ČR až do volieb v roku 1992 neprišlo k dohode o budúcej štátoprávnej úprave spoločného štátu. A tak nakoniec podľa Londáka rozhodli voľby v júni 1992. Tie sa skončili katastrofou pre pôvodné hnutie VPN, ktoré presadzujúc federáciu sa ani nedostalo do slovenského parlamentu. Na druhej strane jednoznačné víťazstvo vo voľbách získali strany presadzujúce slovenskú zvrchovanosť a suverenitu – HZDS a SNS. Následne ODS, ktorá nepovažovala konfederáciu za spoločný štát, dala prednosť dvom samostatným štátom a ústavnému rozdeleniu republiky. V danej situácii politické špičky odmietli i nemalou časťou verejnosti požadované referendum.upozornil historik.Poukázal i na to, že rozdelenie spoločného štátu nemožno chápať iba v kontexte vnútropolitického sporu, ale tiež v globálnych medzinárodnopolitických súvislostiach poznačených rozpadom východného bloku na konci 80. rokov.pripomenul.V situácii tohto geopolitického zlomu bolo teda i otázkou, ako sa k vznikajúcej samostatnej SR postavia okolité krajiny. Obavy vzbudzovali napríklad vzťahy s Maďarskom, poznačené sporom týkajúcim sa vodného diela Gabčíkovo.skonštatoval Londák.Zvýraznil, že vznik samostatnej SR bol iba začiatkom dlhého procesu, v ktorom krajina čelila viacerým vážnym výzvam - nielen ohľadom politickej transformácie (vytvorenia nového politického modelu vrátane množstva inštitúcií), ale i transformácie ekonomickej, ktorú spočiatku sťažovali nielen problémy s konverziou zbrojárskej výroby, ale všeobecne, na základe desaťročia riadených investičných procesov z Prahy i menej výhodná štruktúra priemyslu oproti českým krajinám.skonštatoval historik. Nespochybniteľné však podľa neho je, že po štvrťstoročí je Slovensko krajinou, ktorá i v náročnej konkurencii dnešného globálneho sveta dokáže existovať samostatne. Bez toho, aby niekto tvrdil, že na ňu dopláca.