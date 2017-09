Londýn nechce predĺžiť licenciu taxislužbe Uber, petíciu za jej zachovanie podpísalo vyše pol milióna ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. septembra - Viac ako 500 tis. ľudí podpísalo petíciu, ktorú organizuje spoločnosť Uber s cieľom vyzvať Transport for London (TfL), správny orgán londýnskej samosprávy zodpovedný za dopravu, aby zmenil rozhodnutie neobnoviť jej licenciu na prevádzku v Londýne.O petícii firmy, ktorá podniká v oblasti prepravy osôb prostredníctvom mobilnej aplikácie, informoval britský portál bbc.com. "Ak toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, pripraví o prácu vyše 40 tis. licencovaných taxikárov a milióny Londýnčanov o pohodlnú a dostupnú formu dopravy," konštatuje sa v petícii.TfL sa pri svojom rozhodnutí odvoláva na prístup firmy pri hlásení vážnych trestných činov a na to, ako pozná minulosť svojich vodičov. Londýnsky starosta Sadiq Khan v reakcii na petíciu povedal: "Viem, že Uber sa stal obľúbenou službou pre mnohých Londýnčanov - ale bolo by zlé, ak by TfL poskytol Uberu licenciu, ak to nejakým spôsobom môže znamenať hrozbu pre bezpečnosť Londýnčanov".Firma Uber oznámila, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Platnosť jej terajšej licencie sa končí 30. septembra.