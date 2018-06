Londýn predstavil program registrácie občanov EÚ v Británii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. júna (TASR) - Občania členských krajín Európskej únie budú musieť odpovedať na triotázky, ak chcú zostať žiť v Spojenom kráľovstve po tom, ako vystúpi z EÚ. Podrobnosti pripravovaného programu predstavila vo štvrtok vláda v Londýne, ktorá súčasne prisľúbila urýchlenie celého procesu.Minister vnútra Sajid Javid uviedol, že štandardným postupom bude udeľovať povolenia na pobyt, nie ich zamietať. Na zamietnutie žiadosti bude musieť byťpovedal Javid vo výbore Dolnej snemovne parlamentu.Občania EÚ budú musieť preukázať svoju totožnosť, deklarovať, že neboli odsúdení za trestné činy, a poskytnúť dôkaz, že žijú v Británii, vyplýva z informácií, ktoré priniesli stanica BBC a denník The Guardian.Celý program bude fungovať prostredníctvom internetu; žiadosti bude možné podávať cez počítač alebo aplikáciu pre smartfóny - zatiaľ len s operačným systémom Android. Ak k takýmto zariadeniam žiadatelia nemajú prístup, budú môcť využiť počítače v knižniciach a služby osobitných kontaktných centier. Plánované sú aj iné formy podpory i pomoc s prekladmi.Údaje poskytnuté žiadateľmi overia v databázach viacerých štátnych úradov. Britská vláda očakáva, že rozhodnutia budú aj vzhľadom na túto automatizáciu prichádzaťvo väčšine prípadov do dvoch týždňov.Pokiaľ ide o záznamy v registroch trestov, podľa britského ministerstva vnútra pôjde o preverovaniePoplatok za žiadosť bude 65 libier (74,40 eura) pre dospelých a 32,50 libry (37,20 eura) pre deti. Pre ľudí, ktorí už majú trvalý pobyt alebo časovo neobmedzené povolenie zotrvať v Británii, bude žiadosť bezplatná.Program bude povinný pre všetkých občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. Britská vláda očakáva celkovo 3,5 milióna žiadostí o tzv. štatút usídlenia. Ten získajú občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí v krajine žijú najmenej päť rokov; zvyšní dostanú do splnenia tejto podmienky dočasné povolenie.Program sa okrem občanov EÚ týka aj štátnych príslušníkov Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.Skúšky programu sa začnú už v lete a prvé registrácie sú plánované od jesene. Program by podľa ministra vnútra mal fungovať v plnom rozsahu od začiatku budúceho roka. V prevádzke zostane najmenej dva roky po termíne brexitu - podľa Javida pravdepodobne do júna 2021.