Londýn predstavil rokovaciu pozíciu pre rokovania s EÚ o brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. júla (TASR) - Britská vláda predstavila dnes dokument o svojej pozícii pre nadchádzajúce kolo rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Na ústredné požiadavky Bruselu v ňom však nepristupuje. Kabinet premiérky Theresy Mayovej tiež parlamentu predložil návrh zákona, ktorý má zrušiť platnosť únijného práva v krajine.V dokumente približujúcom pozíciu Londýna na rokovaniach o tzv. brexite sa podľa očakávaní uvádza, že jurisdikcia Súdneho dvora EÚ sa v Británii skončí jej vystúpením z Únie. Dokončené by mali byť len už prebiehajúce súdne konania. Británia vystúpi aj z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).Dokument sa nezmieňuje o požiadavke Bruselu na to, aby Spojené kráľovstvo uznalo svoje finančné záväzky z obdobia svojho dlhoročného členstva v EÚ. Bližšie neosvetľuje ani predstavy britskej vlády, pokiaľ ide o budúcu vonkajšiu hranicu Únie na ostrove Írsko či práva 3,2 milióna občanov EÚ v Británii a 1,2 milióna Britov vo zvyšku Únie, informuje agentúra DPA.Prvý, dnes predložený legislatívny návrh britskej vlády o realizácii brexitu, o ktorom občania Spojeného kráľovstva rozhodli v referende pred vyše rokom, má 62 strán a politici nesúhlasiaci s vystúpením z EÚ už avizovali úsilie zablokovať ho.Cieľom návrhu zákona je previesť približne 12.000 právnych predpisov EÚ do britského práva v deň, keď Spojené kráľovstvo z Únie odíde. Malo by to byť v marci 2019. Všetky tieto predpisy môže britský parlament ponechať v platnosti, zmeniť ich alebo zrušiť, čím sa splní prísľub kampane za brexit, že Londýn" nad svojou legislatívou od Bruselu.Oponenti Mayovej konzervatívnej vlády sa však obávajú, že aktuálny návrh dáva vládnym činiteľom právomoc meniť zákony bez dostatočnej kontroly poslancov. Vláda by tak podľa nich mohla oslabiť environmentálne normy, ochranu zamestnancov a iné opatrenia zavedené v Británii prostredníctvom únijného práva.Zmienené právomoci vlády sú dočasné, vypršia dva roky po dni brexitu. Napriek tomu šéfka Škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová označila príslušný návrh zákona za "otvorené uchvátenie moci".Parlament by mal o návrhu zákona rokovať až na jeseň a Mayovej menšinovú vládu, oslabenú po neúspechoch v júnových predčasných voľbách, čaká podľa agentúry AP tvrdý boj.Líder strany Liberálni demokrati Tim Farron vyhlásil, že presadiť tento návrh bude pre vládu "peklo". Podľa vlastných slov očakáva "parlamentnú verziu partizánskej vojny".