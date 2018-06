Londýn si pripomenul prvé výročie útoku pred mešitou vo Finsbury Parku

Ľudia pred mešitou v londýnskej oblasti Finsbury Park, kde vozidlo 19. júna 2017 zrazilo chodcov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júna (TASR) - Minútou ticha si Londýnčania v utorok pripomenuli prvé výročie útoku v blízkosti mešity vo štvrti Finsbury Park na severe britského hlavného mesta.Dodávka, ktorou páchateľ 19. júna 2017 vrazil do skupiny ľudí, smrteľne zranila otca šiestich detí Makrama Aliho. Ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia. Útok sa odohral po modlitbách v rámci moslimského pôstneho mesiaca ramadán.Ako informovala spravodajská stanica BBC, britská premiérka Theresa Mayová vo svojom vyhlásení uviedla, že útok vo Finsbury Parku bolVyzdvihla tiež statočnosť miestneho spoločenstva, ktoré sa zomklo a týmPoukázala tiež na to, že Londýn sa stal jedinečným mestom sveta práve vďaka svojej rozmanitosti a množstvu rozličných komunít.Na znak jednoty Londýnčanov sa pri príležitosti prvého výročia útoku v pondelok po zotmení na fasádu sídla úradu sociálneho zabezpečenia premietali nápis #LondonUnited.Tento slogan sa objavil začiatkom júna aj na Londýnskom moste, ktorý sa pred rokom spolu s neďalekým areálom trhoviska Borough Market stali dejiskom útokov zradikalizovaných moslimov. Tieto útoky z 3. júna 2017 si vyžiadali osem obetí na životoch a viac ako 50 zranených.Muža, ktorý vlani v júni vrazil dodávkou do moslimských veriacich vychádzajúcich z mešity v londýnskom Finsbury Parku, odsúdili za vraždu 51-ročného Makrama Aliho a pokusu o vraždu ďalších osôb na doživotie. Odsúdený Walesan Darren Osborne (48) si za mrežami odsedí najmenej 43 rokov.Sudkyňa Bobbie Cheemaová-Grubbová sa počas pojednávania, ktoré bolo súčasťou deväť dní trvajúceho procesu, vyjadrila, že Osborne plánovala očakával, že ho zastrelia. Podľa nej sa muž na interneteľuďmi šíriacimi nenávisť voči moslimom.