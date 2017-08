Londýn verí, že 2. fázu rokovaní o brexite bude môcť otvoriť v októbri

Britská premiérka Theresa Mayová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. augusta (TASR) - Britská vláda je presvedčená, že v rokovaniach s Európskou úniou o ukončení členstva Británie dosiahne do októbrana to, aby mohli postúpiť do ďalšej fázy, týkajúcej sa budúcej podoby vzájomných vzťahov. Vyhlásila to dnes hovorkyňa britského ministerstva pre tzv. brexit, ktorú citovala agentúra Reuters.Rokovania medzi Londýnom a Bruselom sa podľa Reuters rozbiehali pomaly a vláda premiérky Theresy Mayovej sa horlivo snaží pokročiť do štádia, keď sa ich ťažisko z podmienok samotného vystúpenia Británie presunie na to, ako by mali fungovať jej budúce vzťahy s EÚ. Druhá strana sa však opakovane vyjadrila, že budúcim vzťahom sa môžu vyjednávači venovať až po tom, ako nastanev prvej fáze rokovaní ohľadne práv občanov EÚ žijúcich v Británii, režimu na britskej hranici s Írskou republikou a finančného vyrovnania.Hlavný vyjednávač EÚ v rokovaniach o brexite Michel Barnier koncom júla oznámil, že otvorenie ich druhej fázy v októbri, ako pôvodne dúfal, je čoraz menej pravdepodobné.Britská vláda je však vzhľadom na terajšie tempovyhlásila hovorkyňa príslušného ministerstva.Nemenované zdroje, ktoré citovala v stredu britská stanica Sky News, poukázali na možnosť, že rokovania o budúcich vzťahoch medzi Britániou a EÚ sa začnú až v decembri. Brusel totiž trvá na tom, že musia byť najskôr vyriešené základné otázky ohľadne ukončenia britského členstva.