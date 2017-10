Londýnska polícia vyšetruje ďalšie obvinenia voči Weinsteinovi

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 15. októbra (TASR) - Britská polícia vyšetruje tri nové obvinenia zo sexuálneho útoku, ktoré podala voči americkému producentovi Harveymu Weinsteinovi tá istá žena.Londýnska Metropolitná polícia dnes uviedla, že žena podľa vlastných slov čelila takýmto útokom v rokoch 2010, 2011 a 2015. Jej meno nezverejnili, rovnako tak ani Weinsteinove.Podľa polície sa však obvinenia týkajú muža, voči ktorému žena vzniesla obvinenie v stredu. Tento útok, ktorý sa mal udiať v západnom Londýne koncom 80. rokov, sa tiež vyšetruje.Britská herečka Lysette Anthonyová (54) uviedla, že v stredu nahlásila na polícii, že Weinstein ju znásilnil v jej západolondýnskom dome koncom 80. rokov, pripomína agentúra AP.Denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - o Weinsteinovi napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek.Minulý týždeň ho prepustili z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom a ktorá sa teraz snaží prežiť tento škandál. Prišiel aj o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA i americkej filmovej akadémii. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.Samotný Weinstein všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta.Donedávna vplyvný a úspešný hollywoodsky producent bol členom americkej filmovej akadémie viac ako 20 rokov. Jeho spoločnosťou produkované snímky získali spolu 81 prestížnych cien Oscar v rôznych kategóriách. V piatich prípadoch išlo o najcennejšiu kategóriu - najlepší film, práve v nej si za Zamilovaného Shakespeara prevzal cenu ako producent i samotný Weinstein.