Londýnske reštaurácie sa s obavami pozerajú do budúcnosti

Rieka Temža v Londýne Foto: superbwallpapers.com Foto: superbwallpapers.com

Londýn 18. februára (TASR) - Reštaurácie v Londýne sa v týchto dňoch snažia nahliadnuť do budúcnosti a odhadnúť, na čo sa majú pripraviť. A to, čo vidia, sa mnohým nepáči." skonštatoval Russell Norman, spolumajiteľ populárneho mini reťazca talianskych reštaurácií Polpo. Podľa neho môže toto odvetvie zažiť skutočnú búrku.Londýnska "" je dnes nepochybne živšia a oveľa pulzujúcejšia ako v minulosti. Svedčí o tom aj fakt, že vlani pribudol v Londýne rekordný počet nových prevádzok. A hoci mnohí šéfkuchári dúfajú, že sa im bude aj tento rok dariť, zároveň sa obávajú čoraz väčšieho počtu prekážok.Dôvodom je vlaňajšie referendum o odchode Británie z Európskej únie (EÚ). Navyše, premiérka Theresa Mayová tento rok oznámila, že Británia opustí aj jednotný európsky trh a jej vláda si za svoju prioritu zvolila kontrolu migrácie.To je zlá správa pre reštaurácie na britských ostrovoch, ktoré sú veľmi závislé od kuchárov, čašníkov aj hostí z Francúzska, Talianska či Španielska. Obávajú sa, že brexit prinesie reštrikcie na pracovnom trhu pre občanov z Európskej únie (EÚ).Okrem toho britská libra po referende citeľne oslabila a reštaurácie musia teraz platiť oveľa vyššie účty za import vína a lahôdok zo zahraničia. Ceny niektorých vín sa podľa Normana zvýšili až o 10 %. A ceny základného tovaru, ako je napríklad olivový olej, dosiahli niekoľkoročné maximá.Ako by to nestačilo, musia majitelia reštaurácií zhltnúť ďalšiu horkú pilulku - vyššie dane z majetku, ktoré vstúpia do platnosti 1. apríla. Niektoré reštaurácie sa chystajú premietnuť väčšie výdavky do cien svojho menu, prípadne sa pokúsia nájsť nejakú oblasť, kde by ešte mohli ušetriť." odpovedal Chris Yates, riaditeľ siete reštaurácií Angela Hartnett, na otázku, kde sa dá ešte ušetriť.Dôsledky brexitu tak začínajú nadobúdať jasnejšie kontúry, aspoň v reštauračnom biznise. Precenenie nehnuteľností, vyššie dane a náklady na personál budú mať pravdepodobne rovnaký, ak nie väčší, vplyv na rast cien jedál, ako zdraženie vstupných surovín, domnievajú sa experti.Manažéri reštaurácií majú obavy aj z nedostatku zamestnancov. Zatiaľ ho veľmi nepocítili, ale podľa údajov, ktoré zverejnil britský štatistický úrad v stredu 15. februára, počet pracovníkov z EÚ na britských ostrovoch v poslednom kvartáli 2016 klesol najstrmšie za päť rokov.Reštaurácia Galvin at Windows, navrchu londýnskeho hotela Hilton na Park Lane, zamestnáva vyše 70 ľudí, z toho len dvaja sú Briti. V Grain Store, na King's Cross, je zo 70 pracovníkov len 8 občanov Británie a vo Wolseley na Piccadilly pochádza 62 % zamestnancov z Európy." povedal Fred Sirieix, generálny manažér Galvin at Windows pôvodom z Francúzska, ktorý má problémy nájsť britský personál.Aj Jeremy King zo spoločnosti Corbin & King, ktorá vlastní niekoľko vychytených reštaurácií v Londýne, potvrdil, že práca v tomto biznise nie je pre Britov prácou snov. Referendum o brexite malo pritom zlý vplyv na morálku európskych zamestnancov. Mnohí sa cítili nevítaní a vrátili sa domov. Obmedzenie voľného pohybu osôb preto považuje za katastrofu pre toto odvetvie služieb. A rovnaký názor majú aj mnohí jeho kolegovia.