Lopetegui bol spokojný s remízou so Švajčiarmi: Bolo tam veľa pozitív

Barcelona 4. júna (TASR) - Španielski futbalisti sa síce nerozlúčili s domácou pôdou pred odchodom na MS víťazstvom, no ich tréner bol aj tak spokojný. Julena Lopeteguiho potešilo, že pri remíze 1:1 so Švajčiarskom diktovalo jeho mužstvo tempo hry a vypracovalo si množstvo šancí. Mrzela ho len slabá efektivita v koncovke.povedal hlavný kormidelník. Remíza znamená, že Španielsko natiahlo svoju sériu bez prehry na 19 zápasov, z ktorých až trinásť vyhralo.Skóre vo Villarreale otvoril krátko pred polhodinou hry pravý obranca Alvaro Odriozola pekným volejom.povedal podľa AP dvadsaťdvaročný hráč Realu Sociedad San Sebastian.Španieli mali viac z hry aj v ďalšom priebehu, ale z triumfu sa nakoniec netešili. V 62. minúte poslal z pravej strany spoza šestnástky točenú strelu Stephan Lichtsteiner, španielsky brankár David De Gea ju zachytil, no vypadla mu z rúk a Ricardo Rodriguez upratal loptu do odkrytej siete.Nedeľňajší duel bol posledný v národnom drese na domácej pôde pre Andresa Iniestu, ktorý po MS v Rusku ukončí reprezentačnú kariéru. Stredopoliar FC Barcelona hral do 55. minúty a mal niekoľko gólových šancí. Pri odchode z ihriska si vyslúžil obrovský aplauz tribún.David Silva nastúpil na svoj 120. duel za Španielsko a v historických tabuľkách sa posunul na šieste miesto. Na konte má 35 gólov a v poradí strelcov mu patrí štvrtá priečka. Na tretieho Fernanda Torresa stráca tri presné zásahy.Španielsko odohrá generálku na MS 9. júna v Krasnodare proti Tunisku. Na šampionáte sa stretne v B-skupine s Portugalskom, Iránom a Marokom. Švajčiari nastúpia na posledný prípravný duel v piatok doma proti Japonsku, púť na MS odštartujú 17. júna proti Brazílii, v E-skupine ich čakajú ešte Srbi a Kostaričania.