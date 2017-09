Lopez vyhral 15. etapu Vuelty, tabuľke stále kraľuje Froome

Na archívnej snímke kolumbijský cyklista Miguel Angel Lopez Moreno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sierra Nevada 3. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Miguel Angel Lopez triumfoval v nedeľňajšej 15. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Astana sa presadil po úniku v záverečnom stúpaní na Alto Hoya de la Mora a 129 km dlhú trasu z Alcalá la Real zvládol za 3:34:51 h. Na druhom mieste finišoval s mankom 36 sekúnd Rus Ilnur Zakarin (Kaťuša) a tretí skončil Holanďan Wilco Kelderman zo Sunwebu (+45 s).Na čele pretekov sa udržal Chris Froome, ktorý si spolu s tímovými kolegami zo Sky ustrážil nástupy svojich najbližších konkurentov. Britský jazdec finišoval na piatom mieste so stratou 47 s. Na druhej priečke v celkovom poradí figuruje Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) s mankom 1:01 min, na tretie miesto sa posunul Zakarin, ktorý stráca 2:08 min.Štvrtková trasa bola síce krátka (129 km), ale veľmi náročná. Na pelotón čakali tri stúpania. Dve prvej kategórie na Alto de Hazallanas a Alto del Purche, iba asi dva kilometre po Purche nasledoval záverečný výstup na na Alto Hoya de la Mora najvyššej kategórie v nadmorskej výške až 2510 m.Etapa mala rýchly štart a tak sa dlho nesformoval žiadne únik. Podarilo sa to až po vyše 30 km osmičke Matteo Trentin (Quick-Step Floors), Stephane Rossetto, Anthony Perez (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar), Luis Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) a Sander Armee (Lotto Soudal). V najnáročnejších pasážach prvej horskej prémie sa od pelotónu odtrhla trojica Peter Stetina (Trek-Segafredo), Adam Yates (Orica-Scott) a Romain Bardet (AG2R La Mondiale), zakrátko sa k nim pripojil Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo). Na čele ostal z pôvodného úniku už len Armee. Na výstupe na Alto del Purche ho dobehli Bardet, Kruijswijk a Yates, z pelotónu zaútočili Alberto Contador a Miguel Angel Lopez (Astana).Na výstupe na Alto Hoya de la Mora išiel na čele dlho sám Yates a vyzeralo to, že dokáže prísť až do cieľa. Pár kilometrov pred koncom mu však došli sily a svoj únik nedoviedol do zdarného konca. Vpredu ho vystriedal Lopez, ktorý sa odpútal od Contadora, v skupine okolo lídra Froomea nastúpil Nibali, ale jeho pokus nevyšiel. Do cieľa prišiel ako prvý Lopez, za ním Zakarin, ktorý nastúpil z Froomeovej skupiny krátko pred koncom, tretí bol Wilco Kelderman, štvrtý Froome a piaty Esteban Chaves.povedal víťaz. Lopez vyhral aj stredajšiu náročnú horskú etapu, ktorá merala 188 km a končila sa v nadmorskej výške 2120 metrov v Calar Alto.