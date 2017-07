Los Angeles a Paríž odprezentovali kandidatúry na OH 2024 a 2028

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 11. júla (TASR) - Los Angeles a Paríž odprezentovali pred členmi Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a zástupcami športových federácií svoje kandidatúry na organizáciu olympijských hier v rokoch 2024 a 2028.Obe mestá deň pred samotnou prezentáciou vyhlásili, že majú záujem iba o hry v roku 2024 a nie o tie nasledujúce. Kandidatúru Los Angeles odprezentoval počas 45 minút starosta Eric Garcetti.povedal Garcetti na tlačovej konferencii po prezentácii. USA naposledy organizovali OH v roku 1996 v Atlante. Starosta Los Angeles sa vyjadril tiež aj na adresu olympijského hnutia:Parížsku kandidatúru podporil prezident Emmanuel Macron. Hlavné mesto Francúzska je favoritom na pridelenie v roku 2024, presne po sto rokoch by tak získalo opäť právo zorganizovať OH. Finálne prezentácie na zasadnutí MOV i samotné voľby dejísk sa uskutočnia 13. septembra v Lime.MOV by mal na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasiť návrh exekutívy, že o dejiskách hier v rokoch 2024 a 2028 rozhodne v rovnakom čase. Paríž o OH 2028 nemá vôbec záujem, LA je údajne čiastočne naklonené aj tejto možnosti, no len za istých podmienok.MOV chce udeliť usporiadateľské práva naraz. Paríž aj Los Angeles zostali jedinými kandidátmi, ďalšie štyri mestá, ktoré sa o hry uchádzali - Boston, Budapešť, Hamburg a Rím, z rôznych dôvodov svoje kandidatúry stiahli. Informovala agentúra AP.