Los Angeles plánuje na OH 2024 využiť nový a aj historický štadión

Los Angeles 17. januára (TASR) - Los Angeles vytiahlo do boja o usporiadanie OH 2024 silný tromf. Predstavitelia kandidatúry kalifornskej metropoly plánujú využiť ako dejisko otváracieho ceremoniálu hier nový štadión v Inglewoode, ktorý sa popri modernom dizajne bude už čoskoro môcť pýšiť najmä výhodnou polohou.Ultramoderný stánok s kapacitou 100.000 miest, ktorý by mali oficiálne skolaudovať v roku 2019, sa nachádza len niekoľko kilometrov od centra mesta a neďaleko medzinárodného letiska. Na športové účely ho budú využívať oba miestne profitímy americkej NFL - Rams a Chargers. V roku 2021 sa na ňom uskutoční najsledovanejšie športové podujatie v krajine - prestížny Superbowl.Druhým hlavným dejiskom OH 2024 by mal byťfutbalový stánok Memorial Coliseum, na ktorom sa už v rokoch 1932 a 1984 konali olympijské hry. Organizátori počítajú s tým, že okrem atletických súťaží sa na ňom 4. augusta uskutoční záverečný ceremoniál.Okrem Los Angeles sa o usporiadanie OH 2024 usilujú Budapešť a Paríž. Meno víťaznej kandidatúry oznámi Medzinárodný olympijský výbor (MOV) 13. septembra tohto roka v Lime.