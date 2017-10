Losangeleská polícia nepotvrdila úmrtie rockového speváka Toma Pettyho

Na snímke americký rockový spevák Tom Petty. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hmmmearlier reports from LAPD incorrect.

They issued a correction regarding Tom Petty.pic.twitter.com/oG5nCeFlae — Patriot 24/7 (@TrumpTrain45Pac) 2. októbra 2017

Los Angeles 3. októbra (TASR) - Amerického rockového speváka a skladateľa Toma Pettyho postihlo v nedeľu v noci úplné zastavenie činnosti srdca a po tom, ako ho v bezvedomí a nedýchajúceho našli v jeho dome v kalifornskom Malibu, ho hospitalizovali v neďalekom meste Santa Monica.Prvotné správy, ktoré s odvolaním sa na Policajné oddelenie v Los Angeles (LAPD) sprostredkovala v pondelok spravodajská stanica CBS News, hovorili o tom, že 66-ročný hudobník zomrel. LAPD však neskôr tieto tvrdenia stiahlo a na sociálnej sieti Twitter vysvetlilo, žeInformovala o tom v noci nadnes agentúra DPA.uviedlo policajné oddelenie.Hovorca LAPD neskôr poprel, že polícia vôbec poskytla stanici CBS News nejaké informácie, ktoré toto médium použilo na správu o hudobníkovom úmrtí, informuje agentúra AP. CBS News medzitým svoju správu pozmenila.Webový magazín TMZ uvádza, že privolaná záchranka ešte dokázala obnoviť Pettyho tep. Po prevoze do nemocnice UCLA Santa Monica Hospital ho napojili na dýchacie prístroje, jeho mozog však už nevykazoval žiadnu činnosť.Pracovníci úradu koronera v pondelok uviedli, že nedostali hlásenie o Pettyho smrti. Na telefonáty a e-maily od novinárov nereagoval ani hudobníkov manažment, informuje AP.TMZ tvrdí, že k Pettymu bol privolaný kňaz a hudobníkova rodina požiadala lekárov, aby ho prestali oživovať.Správa o Pettyho údajnom úmrtí vyvolala na internete záplavu smútočných reakcií. Svoje odkazy a spomienky na Pettyho zverejnili hudobníci ako Bob Dylan, Courtney Love, Kid Rock, Cyndi Lauperová alebo Paul Stanley.Petty iba pred týždňom ukončil koncertné turné v kalifornskom amfiteátri Hollywood Bowl. Turné sa konalo pri príležitosti 40. výročia vzniku skupiny Tom Petty and The Heartbreakers, ktorej bol frontmanom.Petty pôsobil aj v skupine Mudcrutch i ako sólový umelec. Na prelome 80. a 90. rokov bol po boku Georgea Harrisona, Roya Orbisona, Boba Dylana a Jeffa Lynna členom rockovej superskupiny The Traveling Wilburys.Medzi najznámejšie skladby Toma Pettyho patria "American Girl", "Stop Draggin' My Heart Around", "Free Fallin'", "All or Nothing", "King's Highway", "Into the Great Wide Open", "Learning to Fly", "I Won't Back Down" či "Mary Jane's Last Dance".Skupinu Tom Petty and the Heartbreakers uviedli v roku 2002 do Rockandrollovej siene slávy. Rodák z floridského mesta Gainesville má aj hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.