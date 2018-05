Lotyši po výhre nad Nemcami poskočili v tabuľke na 4. miesto

Lotyšskí hokejisti sa tešia po strelení gólu počas zápasu základnej B-skupiny Lotyšsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v dánskom meste Herning 12. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Lotyšsko - Nemecko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 37. Keninš (Abols, Balcers), 41. Galvinš (Indrašis, Džerinš), 48. Džerinš (Redlihš, Freibergs) - 49. Kahun (Draisaitl, Ehliz). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín), Mayer (USA) - Fluri (Švajč.), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Draisaitl (Nem.) 10 min. za útok na hlavu, presilovky a oslabenia 0:0, 8997 divákov.



zostavy:



Lotyšsko: Merzlikinš - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Rubinš, Freibergs, Zile - Indrašis, Džerinš, Redlihš - Keninš, Abols, Balcers - Rob. Bukarts, Blugers, Rih. Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Pavlovs



Nemecko: Treutle - M. Mülller, Y. Seidenberg, D. Seidenberg, Holzer, Mülller, Krupp, Mebus - Plachta, Hager, Eisenschmid, - Michaelis, Tiffels, Noebels - Ehliz, Kahun, Draisaitl - Krämmer, Pietta, Wiederer

tabuľka B-skupiny:



1. USA 5 3 2 0 0 28:7 13



2. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10



3. Fínsko 4 3 0 0 1 25:5 9



4. Lotyšsko 5 2 1 1 1 14:14 9



-------------------------------------



5. Dánsko 5 2 1 0 2 10:15 8



6. Nemecko 5 1 0 2 2 13:15 5



7. Nórsko 5 0 1 1 3 7:22 3



8. Kórejská rep. 5 0 0 0 5 3:42 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 12. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v zápase B-skupiny na MS v Dánsku nad Nemeckom 3:1. Po treťom víťazstve na turnaji majú zverenci Boba Hartleyho 9 bodov a poskočili na postupovú 4. priečku v skupine. Nemci sú so ziskom piatich bodov na 6. mieste.Lotyši nastúpia po dni voľna v pondelok od 20.15 proti Kanade, Nemcov čaká ďalší zápas v nedeľu od 20.15 proti Fínsku.Úvodná tretina priniesla svižný hokej a vyrovnaný priebeh. Oba tímy sa snažili o streľbu, brankári však boli pozorní. Bezgólové skóre platilo až do 37. minúty. V nej najskôr Nemec Noebels neskóroval v brejku na lotyšského brankára, krátko na to však vyšiel protiútok Lotyšom, keď Keninš skóroval z druhej vlny - 1:0. Dôležitý gól na 2:0 dosiahli Lotyši už po 15 sekundách tretej časti, keď Galvinš prestrelil brankára Treutleho. Lotyši boli na koni a Džerinš v 48. minúte využil dôraz pred bránkou - 3:0.Až potom sa dostali k slovu Nemci a v 49. minúte využil Kahun výbornú prihrávku Draisaitla - 3:1. Lotyši sa v ďalších minútach sústredili na bránenie dvojgólového náskoku, Nemci sa snažili o vytvorenie si tlaku. Počas neho bol najbližšie ku gólu Hager, ale v 58. minúte trafil zblízka iba žŕdku.