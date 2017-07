Löw naplnil na PK plán na sto percent, no tvrdí: MS budú o niečom inom

Na snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 3. júla (TASR) - Nemecká mladosť a precíznosť slávila úspech v konkurencii juhoamerickej techniky a agresivity. Futbalový Pohár konfederácií FIFA prvýkrát vyhralo Nemecko, úradujúci majstri sveta zdolali v petrohradskom finále víťaza Copa America z Čile 1:0 gólom Larsa Stindla.citovala nemeckého trénera Joachima Löwa agentúra AP. Zápas bol plný tvrdých súbojov, srbský rozhodca Milorad Mažič udelil 7 žltých kariet a mohol aj červenú po faule Gonzala Jaru lakťom do tváre Tima Wernera. Hoci celý zákrok skonzultoval s videorozhodcami, rozhodol sa pre miernejší trest.okomentoval situáciu Löw.povedal tréner Čile Juan Antonio Pizzi.Nemecký tréner Joachim Löw zobral do Ruska na turnaj, ktorý slúžil ako generálka na budúcoročný svetový šampionát "experimentálny tím". V skupine vyhrali Nemci 3:2 nad Austráliou, po remíze s Čile 1:1 zdolali Kamerun 3:1 a v semifinále si poradili hladko s Mexikom 4:1. Po finále korunovali skvelý nemecký úspech v rozpätí niekoľkých dní, keď sa darilo aj nemeckej reprezentácii do 21 rokov, ktorá na ME v Poľsku po finálovej výhre nad Španielskom 1:0 tiež brala zlaté medaily.Löw síce žiaril spokojnosťou, ale podotkol, že mundial v Rusku bude o úplne niečom inom.zamyslel sa "Jogi" Löw.Nemecká koncepcia v práci s mládežníckymi reprezentáciami sa ukázala ako na výsosť úspešná. Hoci Löw pred Pohárom konfederácií doma čelil aj kritike za svoju nomináciu. Po turnaji ale mohol hodnotiť:Očakáva sa, že o rok by v tíme nemali chýbať také mená ako kapitán Manuel Neuer, jeho spoluhráči z Bayernu Mníchov Thomas Müller, Jerome Boateng a Mats Hummels, Kroos či ďalšie doterajšie opory Mesut Özil a Sami Khedira.Smutným hrdinom finále bol čílsky obranca Marcelo Diaz z Celty Vigo. Práve po jeho chybe z pozície posledného hráča mohol Stindl pohodlne skórovať do prázdnej bránky po prihrávke od Tima Wernera, ktorý Diaza pripravil o loptu.povedal Diaz po zápase.dodal Pizzi.