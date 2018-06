ĽSNS chce predĺžiť poberanie materského na tri roky

Martin Beluský (ĽSNS), archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) – Strana ĽSNS navrhuje priznať materské aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistené, teda doposiaľ nepracovali, ale majú ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Zároveň by chceli predĺžiť poberanie materského na celé tri roky počas materskej dovolenky. Novelu zákona predstavili vo štvrtok na tlačovej konferencii jej predkladatelia Milan Uhrík, Jana Nehézová a Martin Beluský.Jednou zo zmien, ktoré strana navrhuje, je zvýšenie materského príspevku pre pracujúce ženy, ktoré boli minimálne 270 dní nemocensky poistené zo súčasných 75 % vymeriavacieho základu na 90 %. Chcú tiež zaviesť vyplácanie materského príspevku aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistené, ale majú ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie. Týmto ženám navrhujú vyplácať 90 % minimálnej mzdy. Zmeniť by sa podľa ĽSNS mala aj dĺžka vyplácania materského príspevku na celé tri roky materskej dovolenky.Beluský konštatoval, že tieto zmeny si vyžiadajú určité náklady zo štátneho rozpočtu.dodal s tým, že touto cestou by sa mali ušetriť finančné zdroje z rozpočtu štátu.Tento príspevok je v súčasnosti vyplácaný celoplošne, ĽSNS však navrhuje novú podmienku do zákona.uviedol Beluský návrh strany. Podľa neho by mala mať nárok na tento príspevok osoba, ktorá zároveň spĺňa súčasné podmienky na materský príspevok, rovnako, ak má ukončené stredné odborné vzdelanie.uzavrel Beluský.