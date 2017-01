ĽSNS chce presadiť očkovanie na báze dobrovoľnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 20. januára (TASR) - Občania Slovenskej republiky by sa mali sami rozhodnúť, či podstúpia očkovanie. V novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhuje dobrovoľnosť pätica poslancov za ĽSNS. Právnu normu predložili už na najbližšiu schôdzu pléna.zdôrazňujú kotlebovci s tým, že podľa súčasného zákona je očkovanie nielen formálne povinné, ale aj sankcionovateľné pomerne vysokými pokutami.ĽSNS tak upozorňuje, že občania SR sú pod hrozbou pokuty nútení podstupovať očkovanie a nechať očkovať svoje deti bez ohľadu na to, či s týmto významným lekárskym zákrokom vyslovia súhlas, alebo nie.argumentujú poslanci s odvolaním sa na Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, podľa ktorého saPodľa kotlebovcov očkovanie musí byť dobrovoľné, čo uznávajú v mnohých štátoch EÚ i sveta.uviedli predkladatelia.Na presadenie dobrovoľnosti očkovania používa ĽSNS viacero argumentov. Poslanci tvrdia, že očkovanie so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí, nie je dostatočne efektívne a často je kontraproduktívne, nie je pravou príčinou ústupu infekčných chorôb, nie je opodstatnené, pretože veľká časť chorôb sa už u nás nevyskytuje, pokles zaočkovanosti populácie v poslednej dobe nemal za následok vznik epidémií, očkovanie niektorými vakcínami je nezlučiteľné s kresťanskou vierou a že očkovanie je veľký biznis farmaceutických firiem.