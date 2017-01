ĽSNS chce zrušiť pokuty za chov neregistrovaných hospodárskych zvierat

Na snímke Marian Kotleba (ĽSNS). Vpravo je jeho spolupracovník a stranícky kolega Miroslav Belička. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 29. januára (TASR) - Drobní chovatelia hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu by viac nemali dostať pokutu, ak si nesplnili povinnosť ich registrácie. V novele zákona o veterinárnej starostlivosti to navrhujú poslanci ĽSNS. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na najbližšej schôdzi.Kotlebovci tvrdia, že ich zákon uvoľní byrokratické podmienky a uľahčí domáci chov hospodárskych zvierat. V súčasnosti platná legislatíva kladie podľa ĽSNS na domáci chov neúmerne náročné podmienky.tvrdia poslanci.Sekundárnym cieľom ich novely je zase snaha o obnovenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.upozorňujú predkladatelia s dôvetkom, že slovenskí producenti produktov živočíšneho pôvodu zvádzajú so zahraničnými dotovanými producentmi nerovný boj o prežitie.Podľa ĽSNS je žiaduce, aby slovenské rodiny a individuálni chovatelia mali možnosť byť sebestační a chovať domáce zvieratá bez hrozieb akýchkoľvek sankcií.vysvetľujú.Súčasná právna úprava obsahuje povinnosť každého domáceho chovateľa hospodárskych zvierat registrovať si chov a znášať s tým spojené byrokratické povinnosti. Pri ich nesplnení hrozí domácemu chovateľovi pokuta až niekoľko stoviek eur. ĽSNS to chce zrušiť, pričom do zákona zahŕňa aj maximálny povolený počet zvierat chovaných pre vlastnú spotrebu, ktoré nebude potrebné registrovať. Má ísť o maximálne päť ošípaných, 50 kusov sliepok, desať husí, kačíc či moriek, 20 králikov alebo zajacov, štyri kusy hovädzieho dobytka, koní, kobýl, mulíc, somárov či mulov, desať kôz, capov, oviec, resp. baranov, a ryby v rybníku do výmery 2500 m2.