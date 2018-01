ĽSNS navrhuje trestať nedovolený vstup a zdržiavanie sa v SR

Na archívnej snímke poslanec Marian Kotleba. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. januára (TASR) - Nedovolený vstup a zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky by mali byť novým trestným činom. Myslia si to poslanci Národnej rady SR za ĽSNS, ktorí to chcú dostať do Trestného zákona. Navrhujú aj sprísniť tresty za prevádzačstvo. Právnu normu predložili na januárovú schôdzu parlamentu.uviedol Rastislav Schlosár. Vyšší trest má hroziť členom organizovanej skupiny.Utečenci sa podľa neho budú môcť trestnému stíhaniu vyhnúť.vysvetlil poslanec.doplnil Marian Kotleba. Od novely si ĽSNS sľubuje ochranu SR.